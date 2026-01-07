Pravoslavni vernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik

Proslava Božića počinje prvom, ponoćnom, liturgijom, a nastavlja novom u 9 časova, koju obično služi njen poglavar, kada se u svim hramovi čita njegova poslanica.

U njoj je patrijarh Porfirije ukazao da je Božić praznik mira a da je anđelska božićna pesma – „Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja“ molitva mira, jedinstva i pomirenja, utemeljena na veri u Boga i življenju po Bogu.

Centralni deo posvetio je dešavanjima u Srbiji, „u koju gleda vasceli naš narod“, poručivši svima da prevaziđu duboke podeljenosti i da pružimo ruku jedni drugima jer smo neophodni jedni drugima“.

„Unutrašnje političke tenzije dovele su do duboke podeljenosti društva i nepoverenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju“, konstatovao je patrijarh Porfirije.

Pozvao je „sve da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo, jednom rečju, neophodni jedni drugima“.

„Jer, hrišćanska vera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena nego da sami postanemo živi znaci budućeg Carstva Božjeg – ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne leče strah strahom niti mržnju mržnjom“, poručio je patrijarh Porfirije.

Govoreći još o prilikama u Srbiji, naveo je da je „posebno zabrinjavajući gubitak nacionalnog i kulturnog identiteta, koji dovodi u pitanje kontinuitet istorijskog i duhovnog samopoimanja našeg naroda, a pri tome se ne može objasniti isključivo spoljnim uticajima“.

„Uz to dolaze ekonomska nesigurnost i demografski pad: Srbija se suočava sa izrazito negativnim prirodnim priraštajem i, posledično, sa jednom od najbržih depopulacija u svetu, kao i sve izraženijim starenjem stanovništva“, konstatovao je patrijarh Porfirije.

Naveo je i da „živimo u vremenu sve dubljih verskih, etničkih i kulturnih podela, u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti i u kojem ratovi postaju sve češće sredstvo za rešavanje ekonomskih i političkih sukoba“.

„Promena globalnog poretka i borba velikih sila za prevagu rađaju nestabilnost, bezbednosne krize i strah od neizvesne budućnosti“, rekao je patrijarh Porfirije, u Božićnoj poslanici.

Božić se slavi tri dana. Prvog, pre svitanja, zvone sva zvona na pravoslavnim hramovima objavljujući dolazak božićnog slavlja.

Na Božić, rano pre podne, u kuću dolazi položajnik. To je gost, po dogovoru sa domaćinom, mada može biti i neki slučajni namernik. U zdravici ukućanima poželi zdravlje, mnogo sreće i novca.

Pre liturgije, zamesi se testo od kojeg se peče pogača – česnica, u koju se stavi novčić. Iznosi se na na sto, gde je već postavljen svečani ručak, okreće se kao slavski kolač i lomi na onoliko delova koliko ima ukućana.

Međusobni pozdrav je Hristos se rodi i Vaistinu se rodi. Ovako se pozdravlja od Božića do Bogojavljenja.

(Beta)

