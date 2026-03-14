Predizborni skupovi studenata: Imamo mogućnost da podržimo mladost, ili zlo koje nas je orkužilo

Predizborni skupovi lista iza kojih stoje, ili su ih podržali studenti u blokadi, održani su večeras u lokalnim samoupravama u kojima se 29. marta održavaju redovni lokalni izbori, a jedna od glavnih poruka sa svih od njih je bio poziv građanima da podrže mladost, a ne aktuelnu vlast Srpske napredne stranke (SNS).

Studentkinja Marija Milinović ocenila je u govoru na skupu u Bajinoj Bašti da građani imaju dve opcije na izborima 29. marta, od kojih za jednu smatra da je ispravna.

„Imamo mogućnost da podržimo opstanak mladosti, sela i Srbije, ili da podržimo zlo koje nas je okružilo. Naši preci su imali tu čast da se bore protiv stranih okupatora, a mi imamo tu nesreću da se borimo protiv domaćih koji su nas prodali“, kazala je Milinović.

Ona je pozvala sve da 29. marta izađu na izbore, da se odupru „vlasti koja vlada na podelama“ i da podrže mladost.

Nosilac liste „Ujedinjeni Sevojno“ Dušan Matić rekao je u govoru na skupu u toj užičkoj opštini da se seća dana kada se u Srbiji čekalo za „litar ulja i jedan hleb, ili kamion sa pomorandžama“, uz ocenu da se ti dani „nažalost ponovo vraćaju“.

„Opet je tu neki (predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica) Dačić, opet neki (predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav) Šešelj i opet neki (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić. Imam tu duboku traumu iz detinjstva i tih redova kada smo bili u nemaštini, zahvaljujući njima“, kazao je Matić.

Student Aleksa Maksimović ocenio je u govoru na skupu u Aranđelovcu da je pred građanima važan dan, 29. mart, odnosno „dan kada ćemo pokazati koliko nas ima i koliko smo spremni da se borimo za svoju opštinu“.

„Nadam se da ćemo uskoro moći da se pohvalimo da je Aranđelovac prva opština u Srbiji od početka studentsko-građanskih protesta, koja je na izborima pobedila Srpsku naprednu stranku (SNS) i vratila grad u ruke građana“, kazao je Maksimović.

Na skupu je poručeno i da je lista sačinjena od ljudi koji su iz Aranđelovca i koji „ne pristaju da im neko drugi kroji sudbinu“.

„Lista je simbol znanja, slobode, kritike i hrabrosti, a upravo toga se plaše oni koji su navikli da vladaju bez pitanja. Plaše se ljudi koji misle svojom glavom, generacija koje ne pristaju na ucene“, rekla je jedna od govornica.

Skupovi su održani kod spomenika trubaču u Guči (Lučani), gde je organizovana i bakljada, kao i nastupi trubača, ispred Doma kulture u Boru, Knjaževcu, Sivcu (Kula) i Kladovu, dok je skup u Smederevskoj Palanci održan kod fontane u centru grada.

Studenti su u ranijem saopštenju naveli da oni i građani iz cele Srbije stoje uz svoje kolege, lokalne studente, i da će stajati uz njih i pre i na dan izbora.

„Budno ćemo pratiti izborni proces. Pozivamo sve građane da izađu na glasanje, da se dobro informišu i da svoj glas zasnuju na činjenicama. Odluka je u našim rukama. Budimo glas promene“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

