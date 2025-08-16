Predrag Koraksić Koraks: Ovde se karikatura tretira kao atentat

Karikaturista Predrag Koraksić Koraks, kojeg često napadaju iz vlasti zbog njegovog rada, rekao je danas da se „ovde karikatura tretira kao atentat na ljude koji su na vlasti“.

„Miloševićevo vreme sam obeležio sa tih oko 3.700 karikatura, verujem da će vreme ovih vlastodržaca biti još izdašnije. Vidim da se drma njegova stolica. Mislim da neće dugo“, rekao je Koraksić u intervjuu za Danas, list kojeg su vlasti nedavno napale zbog jedne njegove karikature.

Koraksić je rekao da svaki karikaturista koji se bavi političkom karikaturom mora da ima kritički stav i da uvek posmatra i kritikuje ono što mu se tog trenutka ne sviđa ili smatra da je neka zloupotreba.

„Ono što je važno za moj položaj u ovom društvu jeste da me uvek interesovalo šta se dešava u mojoj kući, u mom drutštvu, u samoj politici prema ljudima koji donose odluke, naročito ako su pogrešne, da to kritikujem, a ne da gledam preko plota“, naveo je Koraksić.

„To nisam hteo, nisam hteo da se bavim tuđim problemima. Za to su nadležni karikaturisti koji žive u tim zemljama“, rekao je Koraksić.

(Beta)

