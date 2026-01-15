Predrag Petrović za Vreme: Vojsku i policiju vode superlojalisti

Vlasti Aleksandra Vučića udaraju u vojne bubnjeve i bistre geopolitiku jer nemaju više ništa drugo, kazao je direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović za „Vreme“

Militarizacija Srbije dostiže vrhunac, to se vidi po postavljanju najvećih „lojalista“ na rukovodeće položaje, naoružavanju, a pre svega u stalnoj priči o tobožnjim pretnjama, prenosi Petrovićevu izjavu taj beogradski nedeljnik.

Petrović razloge za to nalazi u tome što vlast ne uspeva da reši prave probleme građana.

„Svedoci smo da se kreira takoreći atmosfera opsadnog stanja: Srbija je ugrožena praktično sa svih strana, sledi joj napad koji može egzistencijalno da je ugrozi, a onda, samim tim, postoje i brojni unutrašnji neprijatelji koji rade zajedno sa onim spoljnim“, kazao je Petrović.

Kako je naveo, vlasti Srpske napredne stranke nisu ni pokušale da ozbiljno očuvaju koncept profesionalne vojske – ona se nemilice osipa pa se opet najavljuje vojni rok.

Oružje se kupuje naveliko i nešto od toga je zbilja neophodno, ali, kako je naveo, „postoji apsolutan disbalans između ulaganja u bezbednosni sektor s jedne, i ulaganja u kulturu i obrazovanje s druge strane“.

„Osim toga, u govorima predstavnika vlasti, pa se to onda širi kroz prorežimske medije, sve je jači jezik agresije i nasilja, a istovremeno se kultura i obrazovanje, kao kolevke slobodnog mišljenja, guše“, kazao je Petrović.

Izmene zakona o vojsci ustoličile su, kako je Petrović naveo, predsednika Aleksandra Vučića zbilja kao „vrhovnog komandanta“, u zakonu sada piše da načelnik Generalštaba ima da se vodi i odlukama predsednika, a sasvim je upodobljena i policija.

„Vučić je odavno u bezbednosnom aparatu na čelne pozicije postavio lojaliste. Ono što u poslednjih pola godine možemo da vidimo jeste zamena lojalista – superlojalistima, ljudima koji su spremni bespogovorno da izvršavaju naređenja predsednika bez obzira na to da li su ona potpuno u suprotnosti sa zakonom.“, kazao je on.

(Beta)

