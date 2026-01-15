Predrag Petrović za Vreme: Vojsku i policiju vode superlojalisti

Militarizacija Srbije dostiže vrhunac, to se vidi po postavljanju najvećih „lojalista“ na rukovodeće položaje, naoružavanju, a pre svega u stalnoj priči o tobožnjim pretnjama, prenosi Petrovićevu izjavu taj beogradski nedeljnik.
Petrović razloge za to nalazi u tome što vlast ne uspeva da reši prave probleme građana.
„Svedoci smo da se kreira takoreći atmosfera opsadnog stanja: Srbija je ugrožena praktično sa svih strana, sledi joj napad koji može egzistencijalno da je ugrozi, a onda, samim tim, postoje i brojni unutrašnji neprijatelji koji rade zajedno sa onim spoljnim“, kazao je Petrović.
Kako je naveo, vlasti Srpske napredne stranke nisu ni pokušale da ozbiljno očuvaju koncept profesionalne vojske – ona se nemilice osipa pa se opet najavljuje vojni rok.
Oružje se kupuje naveliko i nešto od toga je zbilja neophodno, ali, kako je naveo, „postoji apsolutan disbalans između ulaganja u bezbednosni sektor s jedne, i ulaganja u kulturu i obrazovanje s druge strane“.
„Osim toga, u govorima predstavnika vlasti, pa se to onda širi kroz prorežimske medije, sve je jači jezik agresije i nasilja, a istovremeno se kultura i obrazovanje, kao kolevke slobodnog mišljenja, guše“, kazao je Petrović.
Izmene zakona o vojsci ustoličile su, kako je Petrović naveo, predsednika Aleksandra Vučića zbilja kao „vrhovnog komandanta“, u zakonu sada piše da načelnik Generalštaba ima da se vodi i odlukama predsednika, a sasvim je upodobljena i policija.
„Vučić je odavno u bezbednosnom aparatu na čelne pozicije postavio lojaliste. Ono što u poslednjih pola godine možemo da vidimo jeste zamena lojalista – superlojalistima, ljudima koji su spremni bespogovorno da izvršavaju naređenja predsednika bez obzira na to da li su ona potpuno u suprotnosti sa zakonom.“, kazao je on.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com