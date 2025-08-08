Predsednica Evropske komisije pozvala Izrael da odustane od rata u Gazi

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je danas pozvala Vladu Izraela da „preokrene“ svoj plan o nastavljanju rata u palestinskom Pojasu Gaze.

„Izraelska vlada mora da preokrene svoju odluku o produženju vojne operacije u Gazi“, rekla je šefica Evropske komisije na društvenoj mreži X.

„Prekid vatre je potreban odmah“, poručila je, pozivajući da se humanitarnoj pomoći omogući „neposredan i nesmetan pristup Gazi“.

Krajem juna Evropska komisija je već presudila da zbog katastrofalne humanitarne situacije u Gazi Izrael krši član Sporazuma o pridruživanju s EU u vezi sa poštovanjem ljudskih prava i predložila obustavljanje evropskog finansiranja izraelskih startapova što države-članice još razmatraju.

Dvadesetsedmorka je posebno podeljena oko stava koji treba zauzeti prema Izraelu: nekoliko članica, uključujući Nemačku, dugo je u skladu sa međunarodnim pravom insistiralo na pravu Izraela da se brani, dok druge, poput Španije, smatraju da Izrael vrši genocid nad Palestincima u Gazi.

Međutim, Berlin je u petak promenio kurs obustavljajući izvoz oružja koje bi Izrael mogao da koristi u Gazi.

Belgija je najavila da će ambasadoru Izraela izraziti negodovanje zbog izraelskog plana za Gazu, rekao je ministar spoljnih poslova Maksim Prevo.

U Evropskoj komisiji takođe počinju da se menjaju stavovi. U intervjuu za Politiko ove nedelje, potpredsednica Tereza Ribera je rekla da situacija u Gazi „veoma podseća“ na genocid.

(Beta)

