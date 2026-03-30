Predsednica HNV: U medijskom prostoru Srbije opstaje govor mržnje, ali postoje pozitivni pomaci

Predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV) Jasna Vojnić izjavila je danas u Subotici da u srpskom medijskom prostoru opstaje "normalizovani govor mržnje" prema Hrvatima, koji nažalost dolazi od najviših predstavnika vlasti, ali i da postoje pozitivni pomaci u tom pogledu.

Posle sastanka sa najvišim predstavnicima hrvatske novinske agencije HINA, Vojnić je rekla da HNV od ranije veoma dobro sarađuje sa tom medijskom kućom i dodala da su razgovarali o produbljivanju saradnje.

„Hteli smo da vidimo na koji način Hrvati u Srbiji mogu još više da dobiju na vidljivosti. Svi znamo da Hrvati u Srbiji imaju jako puno projekata, Hrvatska je počela jako puno da ulaže u hrvatsku zajednicu u Srbiji. Nama je cilj da se što više predstavimo u pozitivnom svetlu“, kazala je Vojnić.

Povodom prve zvanične posete predstavnika agencije HINA – direktora Siniše Kovačića i glavnog urednika Serđa Obratova, hrvatskoj zajednici i HNV-u, Vojnić je ukazala da se to predstavničko telo Hrvata u Srbiji „u poslednje vreme više otvorilo prema medijima“.

„Zahvalni smo što nas mediji više prate, ali svi smo svesni da u medijskom prostoru još opstaje normalizovani govor mržnje, koji nažalost dolazi od najviših predstavnika vlasti, koji se ne osuđuje i koji onda utiče na ukupnu percepciju i srpskog i hrvatskog stanovništva u obe države“, navela je Vojnić.

Dodala je da i u tom smeru postoje pozitivni pomaci i kao primer navela da je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Srbije Demo Beriša „osudio govor mržnje kada je bio poslednji put“.

„Nekada se to nije dešavalo, želimo da doprinesemo da svaki dan bude sve više pomaka i da se mi percipiramo u pozitivnom svetlu, jer mi smo lojalni građani Srbije. Volimo i poštujemo svoje, volimo i svoju matičnu državu, ali želimo da se prikazujemo u pozitivnom svetlu, a ne samo kada su neki negativni medijski natpisi“, rekla je Vojnić.

Ona je kazala da im je drago što su predstavnici agencije HINA došli u Suboticu „jer žele da svi sadržaji koje proizvode budu vidljivi ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj, ali i svim Hrvatima širom sveta“.

Direktor agencije HINA Siniša Kovačić rekao je da je na čelu „najveće novinske agencije u Hrvatskoj, ali i šire“ i dodao da su „svesni da imaju obavezu i odgovornost da izveštavaju o događajima u Hrvatskoj i državama u kojima žive Hrvati“.

„Došli smo na sastanak u Suboticu sa ciljem da se osnaži to izveštavanje, da damo još veću vidljivost temama, događajima i osobama – Hrvatima izvan domovine. Spremni smo da unapredimo našu saradnju i da damo veću vidljivost istini, odnosno da ispunjavamo svoju zakonsku obavezu profesionalno, utemeljeno, argumentovano i verodostojno“, naveo je Kovačić.

(Beta)

