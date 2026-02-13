Predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća čestitala Dan državnosti građanima Srbije

Predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Jasna Vojnić čestitala je danas građanima Srbije Dan državnosti - Sretenje.

Ona je u čestitki navela da je Sretenje „praznik koji simbolizuje borbu za slobodu, državnost i ustavne vrednosti, ali i podseća na važnost zajedništva, međusobnog poštovanja i izgradnje društva zasnovanog na ravnopravnosti svih građana“.

„Neka nam Sretenje donese snagu i mudrost da odgovorno i složno gradimo Srbiju kao dom svih njenih građana, učvrsti međusobno poverenje i dodatno nas obaveže na mir, saradnju i napredak na dobrobit svih koji ovde žive“, navela je Vojnić a prenelo Hrvatsko nacionalno vijeće.

Dodala je da hrvatska zajednica u Srbiji „ostaje posvećena očuvanju svog identiteta, jezika i kulture, ali i aktivnom doprinosu razvoju društva i države u kojoj živi“.

„Verujemo da su dijalog, međusobno uvažavanje i poštovanje prava nacionalnih manjina temelj stabilnosti, napretka i evropske budućnosti Srbije“, navela je predsednica HNV.

(Beta)

