Predsednica Međunarodnog krivičnog suda: Neću popustiti pod pritiskom SAD i Rusije

Predsednica Međunarodnog krivičnog suda (ICC) Tomoko Akane je danas, tokom 24. zasedanja Skupštine država članica te institucije, izjavila da neće popustiti pod pritiskom SAD i Rusije.

Predsednik SAD Donald Tramp uveo je sankcije za devet članova osoblja ICC, uključujući šest sudija i glavnog tužioca suda zbog istraga protiv američkih i izraelskih zvaničnika, dok je Moskva kao odgovor na nalog za hapšenje predsednika Vladimira Putina zbog rata u Ukrajini, izdala naloge za hapšenje osoblja ICC.

„Nikada ne prihvatamo nikakav pritisak“, rekla je sudija Tomoko Akane delegacijama iz 125 zemalja članica suda.

Sankcije ometaju rad suda u širokom spektru istraga, dok institucija pokušava da raspoložive resurse rasporedi na sve veći broj zadataka.

Akane je još prošle godine upozorila da sudu preti dolazeća Trampova administracija.

Tri nedelje pošto je po drugi put stupio na dužnost, Tramp je potpisao izvršnu naredbu kojom se uvode sankcije tužiocu Karimu Kanu zbog istraga o Izraelu, savezniku SAD.

ICC je prethodno izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog navodnih ratnih zločina tokom izraelske vojne ofanzive u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Danas je počeo sastanak ICC koji traje nedelju dana, a na dnevnom redu nalazi se i usvajanje budžeta u kontekstu sve više pritisaka na rad suda.

ICC je osnovan 2002. godine kao stalni svetski sud poslednje instance za krivično gonjenje pojedinaca za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, genocid i zločin agresije.

SAD, Izrael, Rusija i Kina su među državama koje nisu članice.

Sud preduzima mere samo kada države ne mogu ili neće da krivično gone te zločine na svojoj teritoriji.

ICC nema policijske snage i oslanja se na države članice da izvršavaju naloge za hapšenje.

Pored osoblja koje se suočava sa sankcijama i nalogom za hapšenje, Kan se privremeno povukao dok čeka ishod istrage o navodima polnom uznemiravanju koje on poriče.

Predsednica Skupštine Pajvi Kaukoranta navela je da je istraga o tome šta se dogodilo između Kana i jedne pomoćnice trajala duže nego što se očekivalo.

„Svesna sam da su države frustrirane dužinom ovog procesa“, rekla je ona.

(Beta)

