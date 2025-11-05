Predsednica Meksika tužila muškarca koji ju je pipao na ulici

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum je u sredu rekla novinarima da je tužila jednog pijanog mladića koji je ju je na ulici zagrlio, pokušao da je poljubi i uhvati za grudi što je njeno obezbeđenje sprečilo.

To se desilo kada su ona i njen tim odlučili da od Nacionalne palate do Ministarstva prosvete u Meksiko Sitiju odu pešice, umesto da se 20 minuta voze automobilima.

Prolaznici su je prepoznali i prišli joj sa svih strana, a jedan od njih je krenuo da je grli i pipa, na šta je predsednica reagovala zbunjeno, uz osmeh – vidi se na kratkom snimku.

Odmah su krenula pitanja o bezbednosti predsednice, ali je Šejnbaum odbacila savete da poveća obezbeđenje ili da promeni način na koji komunicira s građanima.

Šejnbaum je novinarima rekla i da je tražila preispitivanje zakona i postupaka da bi se ženama olakšalo prijavljivanje takvih napada i istakla da „Meksikanci treba da čuju glasno i jasno ‘Ne!’ jer lični prostor žena ne sme biti povređen“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com