Predsednica parlamenta: Za sazivanje sednice za izbor predsednika Kosova neophodna dva kandidata

Predsednica skupštine Kosova Aljbulena Hadžiju izjavila je da je do sada predložen samo jedan kandidat za predsednika Kosova - Gljauk Konjufca, dok su za zakazivanje sednice za izbor predsednika neophodna najmanje dva kandidata.

Ona je na vanrednoj konferenciji za novinare rekla da je Konjufca predložen potpisima 30 poslanika iz Pokreta Samoopredeljenje i multietničke grupe.

Hadžiju je pozvala poslanike iz svih parlamentarnih stranaka da daju potpise i predlože drugog kandidata kako bi ispunili uslov za sazivanje sednice za izbor predsednika.

„Pozivam sve poslanike skupštine Kosova koji još nisu potpisali da razmisle i razmotre mogućnost predlaganja bar još jednog kandidata“, rekla je Hadžiju.

Ona je rekla da su u ovoj situaciji potrebni razum i odgovornost od svih strana i da interes Kosova i građana mora biti stavljen ispred svakog drugog interesa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com