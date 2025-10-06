Predsednica S. Makedonije: Neodrživo predugo čekanje Zapadnog Balkana pred kapijama Brisela

Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova ocenila je danas da je Evropska unija cinična i licemerna dok od Zapadnog Balkana traži otpornost na „treće uticaje“, a ostavlja ga van Unije.

Kako je saopštio kabinet predsednice Severne Makedonije, Siljanovska Davkova je to rekla godišnjem sastanku zemalja učesnica procesa „Brdo-Brioni“, koji je održan u Draču u Albaniji.

„Cinizam je i hipokrizija da tražite od nekoga da bude otporan na treće uticaje, ostavljajući ga pred kapijama Evropske unije“, rekla je Siljanovska Davkova.

Ukazala je neodrživost predugog čekanja Zapadnog Balkana „pred kapijama Brisela“, zbog hitne potrebe za proširenjem EU sa svim evropskim zemljama kako bi se ojačala njena uloga, kao i povećala otpornost na uticaj „trećih strana“.

Siljanovska ja naglasila da je ove godine, za razliku od prošle, Deklaracija usvojena konsenzusom lidera zemalja učesnica procesa „Brdo-Brioni“.

Za nju je saradnja neophodna za rešavanje zajedničkih problema, kao što su: egzodus mladih, opasnost od ekonomske stagnacije i prevazilaženje bezbednosnih izazova.

„Verujem u dobru volju, verujem u dobre namere, verujem u posvećenost Hrvatske i Slovenije procesu i njihovu posebnu odgovornost prema regionu i njegovom ubrzanom napretku ka EU“, zaključila je Siljanovska-Davkova.

Inicijatori procesa Brdo-Brioni su Hrvatska i Slovenija, a u taj regionalni proces su uključeni i Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo.

(Beta)

