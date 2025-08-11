Predsednica Skupštine Novog Sada: Crkva na Limanu za stradale u Novosadskoj raciji 1942. godine

Predsednica Skupštine Novog Sada Dina Vučinić izjavila je danas da gradske strukture žele da izgrade crkvu na Limanu zato što je Štrand, gde se danas nalazi kupalište, bio prostor najvećeg stradanja Srba tokom Drugog svetskog rata 1942. godine, poznatog kao Novosadska racija.

„Na Limanu, odnosno na Štrandu, a blokaderi nemaju pojma o tome, niti su se uputili u to, zapravo je bilo najveće stradanje Srba i Jevreja tokom 1942. godine“, rekla je Vučinić za televiziju Pink.

Prema njenim rečima, priča oko crkve na Limanu nije nastala juče ili nakon pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, već gradske strukture o toj crkvi pričaju godinama unazad.

U naseljima Liman 1 i Liman 2 u Novom Sadu prethodnih dana pojavili su se grafiti „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“ i „Na Limanu zora sviće, komunjare, crkva biće“, zbog čega su se pojedini stanovnici tog dela grada, koji se protive izgradnji crkve na zelenoj površini, organizovali i prekrečili ih, jer ih tumače kao „grafite mržnje, pretnje i podela“.

U nedelju je na Limanu došlo do sukoba sa pristalicama Srpske napredne stranke koji su na više zidova iscrtavali srpske trobojke, dok su pojedini građani pokušavali da im prospu farbu.

Novosadska racija, ili Racija u južnoj Bačkoj 1942. godine, naziv je za masovne likvidacije Jevreja, Srba i Roma koje su u januaru te godine izvele mađarske vlasti na području tada okupirane Bačke, tokom koje je za mesec dana ukupno ubijeno između 3.000 i 4.000 ljudi.

(Beta)

