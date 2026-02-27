Predsednica Skupštine Srbije u Budimpešti: Srbija će ispuniti obećanja na putu ka EU

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je danas izjavila na konferenciji predsednika parlamenata država Jugoistočne Evrope u Budimpešti da za region Zapadnog Balkana evropski put ostaje najbolji okvir za stabilnost, razvoj i demokratsku transformaciju.

Na panelu „Stanje proširenja u regionu Jugoistočne Evrope“ kazala je da ima mnogo šta što Srbija mora da ispuni, posebno u pogledu reformi u oblasti vladavine prava i usklađivanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije (EU).

„Mi u Srbiji ostajemo čvrsto posvećeni našoj zajedničkoj evropskoj budućnosti“, rekla je Brnabić.

Ističući da proširenje mora da se održi kao pravedan i predvidljiv proces, Brnabić je govorila i o „očekivanjima, obećanjima i obavezama“ koje EU nije sprovela. Ona je navela dva primera, jedan koji se odnosi na sprovođenje Briselskog sporazuma i drugi na otvaranje Klastera 3.

„Svesna sam da ima još mnogo stvari koje moramo da uradimo i ispunimo, posebno u pogledu reformi u oblasti vladavine prava i usklađivanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU“, rekla je Brnabić .

Istakla je da će Beograd „raditi na ovim stvarima i ispuniti obećanja, ali da u međuvremenu EU mora da ispuni ono što je obećala“.

Brnabić je rekla da EU mora da shvati da Zapadni Balkan nije „spoljni prostor koji čeka da bude integrisan jednog dana“ i da je „Zapadni Balkan već deo evropske političke, kulturne i ekonomske stvarnosti“.

Prema njenim rečima, Srbija ostaje posvećena dijalogu, stabilnosti i saradnji, pre svega u regionu, a nacionalni prioritet je „zaštita našeg naroda i očuvanje mira na Kosovu i Metohiji“.

„Završetak evropskog projekta nije u interesu samo zemalja kandidata, već je strateška potreba same EU. To je politika u kojoj svi dobijaju“, rekla je Brnabić i dodala da je Srbija spremna da nastavi svoj put sa odgovornošću, samopouzdanjem i jasnom vizijom Evrope koja je celovita, snažna i inkluzivna“.

(Beta)

