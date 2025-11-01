Predsednica Tanzanije na spornim izborima pobedila sa navodno više od 97 odsto glasova

Predsednica Tanzanije Samia Suluhu Hasan pobedila je na predsedničkim izborima sa više od 97 odsto glasova, objavljeno je danas što je retka tako ubedljiva pobeda u afričkom regionu gde je ta zemlja.

Posle izbora s kojih su unapred eliminisaniu opozicionari, a protekli su uz nasilje, Hasan je izjavila da rezultat pokazuje da su Tanzanijci ogromnom većinom glasali za ženu na čelu države i da je „vreme da ujedinimo zemlju i da ne uništimo ono što smo izgradili tokom više od šest decnija“.

„Preduzećemo mere i uključiti sve bezbednosne službe da osiguramo da je zemlja mirna“, rekla je ona.

Samija Suluhu Hasan iz stranke Čama Ča Mapinduzi, koja je na vlasti otkako je Tanzanija stekla nezavisnost 1961. godine, takmičila se za drugi mandat protiv 16 kandidata, dok predstavnici dve najveće opozicione partije nisu smeli da se kandiduju, a jedan od njih je i u zatvoru.

Ona je postala predsednica 2021. godine, kada je kao tadašnja potpresednica automatski preuzela mesto šefice države kada je umro njen prethodnik na toj dužnosti Džon Pombe Magufuli nekolkko meseci posle početka svog drugog mandata.

Očekuje se da će ovakav rezltat ojačati kritike, opozicione grupe i druge koji su rekli da izbori u Tanzaniji nisu bili takmičenje, već „krunisanje“ pošto je dvojici glavnih rivala Hasan bilo zabranjeno da učestvuju na izborima.

Izbori održani 29. oktobra obeleženi su nasiljem kada su demonstrnti izašli na ulice glavnih gradova da protestuju zbog izbora i prekinu prebrojavanje glasova.

Vojska je raspoređena da pomogne da se suzbiju nemiri, internet veze su sporadično prekidane u ovoj istočnoj afričkoj zemlji što je poremetilo putovanja i druge aktivnosti.

Protesti su se proširli Tanzanijom i vlada je odložila ponovno otvaranje univerziteta koje je bilo određeno za 3. novembar.

Na ulicama Dar es Salama, komercijalnog glavnog grada, jutros je vladao napeti mir. Policija je na blokadama na ulicama pregledala lične karte onih koji su izašli.

Tanzanijske vlasti nisu saopštile koliko ljudi je ubijeno ili povređeno u nasilju.

Portparol Kancelarije UN za ljudska prava Seif Magango rekao je juče da su verodostojni izveštaji o 10 poginulih u Dar es Salamu, kao i Šinjangu i Morogorou.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao je juče da je zabrinut situacijom u Tanzaniji i pozvao sve strane da spreče dalju eskalaciju.

Ministri spoljnih poslova Velike Britanije, Kanade i Norveške su u zajedničkom saopštenju naveli verodostojne izveštaje o velikom broju poginulih i povređenih kao rezultat odgovora policije na proteste.

Za vladajuću partiju Čama Ča Mapinduzi (CCM) ovi izbori su bili važni jer su odlučivali o njenom ostajanju na vlasti usred jačanja drugih harizmatičnih, opozicionih ličnosti koje su se nadale da povedu zemlju ka političkoj promeni.

Ipak tako ubedljiva pobeda je nečuvena za ovaj region. Samo predsednik Paul Kagame, autoritarni lider Ruande redovno pobeđuje tako ubedljvo.

Grupe za odbranu ljudskih prava među kojima Amnesti internešenel upozorile su na nasilne nestanke ljudi, arbitrarna hapšenja i ubistava u Tanzaniji uoči izbora.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com