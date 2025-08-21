Predsednica VSS: Pravosuđe ne sme biti mesto političkih ili uličnih obračuna

Predsednica Visokog saveta sudstva (VSS) Zorana Delibašić saopštila je danas da, pravosuđe, nije i ne sme biti mesto političkih ili uličnih obračuna.

Dodala je da je nezavisnost pravosuđa preduslov pravne sigurnosti svakog građanina i temelj demokratskog društva.

Delibašić je u saopštenju pozvala sve građane da omoguće nesmetan rad sudova, da poštuju institucije i da pruže podršku sudijama u njihovoj odgovornoj dužnosti.

Kazala je da su svi svedoci kontinuiranih pritisaka na rad sudija i sudova u Srbiji, a, kako je navela, posebno onih koji odlučuju o određivanju mere pritvora, odnosno po žalbama protiv odluka o određivanju pritvora.

„Kao predsednica VSS podsećam sve građane Srbije, kao i druge dve grane vlasti i medije, da moraju da poštuju nezavisnost i samostalnost sudija i sudstva, te da omoguće sudijama da sudijsku funkciju vrše u skladu sa Ustavom Srbije, potvrđenim međunarodnim ugovorima, uz poštovanje Kodeksa sudijske etike i svesti o ličnoj odgovornosti za mir i bezbednost svih građana“, kazala je ona.

Delibašić je rekla da blokade i oštećivanje zgrada sudova nisu izraz slobode mišljenja, već napad na institucije, koje pripadaju svima.

„One građane koji blokiraju rad sudova i vrše pritisak na rad sudova, ponovo podsećam da se iz neprava ne mogu roditi pravo i vladavina prava i da se pravilnost sudskih odluka može ispitivati jedino u zakonom propisanom postupku od strane nezavisnog i nepristrasnog suda“, dodala je.

Podsetila je u saopštenju Javni servis i sve medije u Srbiji da su dužni da istinito i nepristrasno prenose informacije koje su od javnog značaja, nepovređujući prava ličnosti građana.

„Koleginice i kolege sudije, nezavisnost nam nije data unapred, već se za nju svojim znanjem, hrabrošću, poštovanjem propisa i ličnom odgovornošću moramo svakodnevno boriti“, poručila je Delibašić.

„Kao jedna od tri grane vlasti, moramo svakodnevno dokazivati da su nam građani, mir i vladavina prava najvažniji ciljevi za koje ćemo se svim srcem boriti“, rekla je.

Delibašić je pozvala sve nadležne državne organe, a pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova i javna tužilaštva, da, kako je navela, u okviru Ustavom i zakonom propisanih ovlašćenja preduzmu zakonom propisane mere za obezbeđenje nesmetanog rada sudova.

(Beta)

