Predsednici Češke i Poljske se sastali u Pragu, razgovarali o invaziji Ukrajine i saradnji

Oni su razgovarali o ruskoj invaziji Ukrajine i saradnji u okviru Evropske unije i vojnog saveza NATO.
Kabinet predsednika Pavela saopštio je ranije da će teme razgovora biti i trgovinska i bezbednosna saradnja dveju zemalja, koja je dobila na značaju od ruskog napada na Ukrajinu.
U oblasti bezbednosti, Češka i Poljska sarađuju na obuci ukrajinskih vojnika, koju na poljskoj teritoriji vode pripadnici češke vojske.
Razgovor dva predsednika obuhvatio je i energiju i ulaganje u bezbednost, kao i međunarodne inicijative.
„Naši stavovi o spoljnoj i bezbednosnoj politici su veoma slični. Istovremeno, imamo i mnogo ekonomskih kontakata, jer je Poljska naš drugi najvažniji trgovinski partner“, naveo je Pavel.
Poljski predsednik Navrocki rekao je da Rusija predstavlja najveću pretnju bezbednosti i demokratiji u celoj Evropi.
Naglasio je da Višegradska grupa, politički savez Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke, i Inicijativa za tri mora pred sobom imaju uspešnu budućnost.
Navrocki je Češku posetio prvi put od stupanja na dužnost.
U Prag je stigao sinoć, a na aerodromu ga je dočekao odlazeći ministar spoljnih poslova Jan Lipavski.
Kako je ranije javila poljska agencija PAP, Navrocki će se sastati i sa predsednikom pokreta ANO i verovatnim sledećim češkim premijerom Andrejem Babišem.
Navrocki će posetiti i Univerzitet u Pragu.
(Beta)
