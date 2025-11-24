Predsednici Češke i Poljske se sastali u Pragu, razgovarali o invaziji Ukrajine i saradnji

Predsednik Češke Petr Pavel sastao se danas sa poljskim kolegom Karolom Navrockim, javio je češki javni servis.

Oni su razgovarali o ruskoj invaziji Ukrajine i saradnji u okviru Evropske unije i vojnog saveza NATO.

Kabinet predsednika Pavela saopštio je ranije da će teme razgovora biti i trgovinska i bezbednosna saradnja dveju zemalja, koja je dobila na značaju od ruskog napada na Ukrajinu.

U oblasti bezbednosti, Češka i Poljska sarađuju na obuci ukrajinskih vojnika, koju na poljskoj teritoriji vode pripadnici češke vojske.

Razgovor dva predsednika obuhvatio je i energiju i ulaganje u bezbednost, kao i međunarodne inicijative.

„Naši stavovi o spoljnoj i bezbednosnoj politici su veoma slični. Istovremeno, imamo i mnogo ekonomskih kontakata, jer je Poljska naš drugi najvažniji trgovinski partner“, naveo je Pavel.

Poljski predsednik Navrocki rekao je da Rusija predstavlja najveću pretnju bezbednosti i demokratiji u celoj Evropi.

Naglasio je da Višegradska grupa, politički savez Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke, i Inicijativa za tri mora pred sobom imaju uspešnu budućnost.

Navrocki je Češku posetio prvi put od stupanja na dužnost.

U Prag je stigao sinoć, a na aerodromu ga je dočekao odlazeći ministar spoljnih poslova Jan Lipavski.

Kako je ranije javila poljska agencija PAP, Navrocki će se sastati i sa predsednikom pokreta ANO i verovatnim sledećim češkim premijerom Andrejem Babišem.

Navrocki će posetiti i Univerzitet u Pragu.

(Beta)

