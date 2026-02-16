Predsednici skupština Srbije i Republike Srpske zabrinuti zbog ustaško-nacističke ideologije

Predsednici skupština Srbije i Republike Srpske, Ana Brnabić i Nenad Stevandić su danas na sastanku u Beogradu izrazili "veliku zabrinutost zbog učestale neskrivene ustaško-nacističke ideologije u regionu".

Skupština Srbije je saopštila da su se dogovorili se da će „zajedno upoznati sve relevantne međunarodne aktere o tome, radi zajedničkog delovanja na očuvanju istine i sećanja na žrtve i sprečavanju širenja mržnje“.

Tema sastanka je bila priprema Četvrtog Parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska 26. marta u Beogradu, kada će se nastaviti rad na izgradnji Memorijalnog centra za žrtve genocida u Donjoj Gradini i Beogradu. Brnabić i Stevandić su se dogovorili da na taj sastanak pozovu ministre kulture i predstavnike Muzeja žrtava genocida i drugih institucija.

Brnabić i Stevandić su „istakli značaj Parlamentarnog foruma za razvijanje saradnje, u cilju jačanja političkog dijaloga i očuvanja mira u regionu“.

(Beta)

