Predsednici zemalja Višegradske grupe složno za nastavak pomoći Ukrajini

Predsednici zemalja Višegradske grupe složno su se danas u Pragu zauzeli za dalju pomoć Ukrajini jer je u neposrednom interesu i tih zemlja da ne uspe gresija Rusije na tog njihovog suseda.

„Nisam video da imamo dijametralno različit stav prema Ukrajini. Prirodno je da se razlikujemo u detaljima. U našem neposrednom interesu je da Ukrajina uspe, a da Rusija ne uspe. Složili smo se da Ukrajini treba slati pomoć. To što neko stavlja više naglasak na vojnu pomoć a drugi na finansijsku ili humanitarnu, to je dobro jer to su sve kockice iz kojih se slaže mozaik pomoći“, kazao je na zajedničkoj konferenciji za novinare češki predsednik Petr Pavel.

Predsednica Madjarske Katalin Novak izjavila je da je Višegradske grupa „ostrvo bezbednosti u srcu Evrope“ i da Madjarska želi da to i ostane.

„Rusija ne sme da pobedi u ovom ratu. Stojimo uz Ukrajinu i nastojimo da joj pružimo maksimalnu pomoć da u ratu može da odbrani svoju zemlju i svoj narod“, kazala je predsednica Madjarske.

Češki predsednik Pavel naglasio je da Rusija mora da snosi odgovornost za izgubljene života i štetu koju je izazvala u Ukrajini.

Predsednik Poljske Andžej Duda takodje je ocenio da je nužna podrška Ukrajini i dodao da je neophodno da zemlje Višegradske četvorke mobilišu ostale saveznike za dalju pomoć takodje i ukrajinskim ratnim izbeglicama.

Na dnevnom redu današnjeg samita predsednika Poljske, Češke, Slovačke i Madjarske bila je i situacija na Bliskom istoku posle napada palestinskog Hamasa na Izrael.

„Interes Evrope jeste da teroristička organizacija Hamas bude pobedjena da u Gazi ne nastane humanitarna katastrofa a da se sukob ne raširi dalje u region“, kazao je Pavel.

Na konferenciji za novinare predsednica Madjarske je kritikovala Evropsku uniju jer i dalje ostavlja zamrznuta sredstva Madjarskoj, kao i Poljskoj iz Fonda za obnovu posle pandemije. Izrazila je nadu da se neće potvrditi podozrenje da je to puka politička odluka da Brisel zamrzava sredstva sve dok se u nekoj zemlji ne formira vlada koja se svidja Briselu.

„Mogu da potvrdim da je Madjarska ispunila sve uslove koje je postavila Evropska komisija da se te pare odmrznu. Smatram da je to štetan proces i da podriva poverenje u EU i u drugim zemljama članicama“, kazala je Katalin Novak.

(Beta)

