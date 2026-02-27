Predsednik Albanije: Albanci u S.Makedoniji ključni za stabilnost i napredovanje ka EU

Predsednik Albanije Bajram Begaj ije danas zjavio u Skoplju da su Albanci u Severnoj Makedoniji državotvoran narod, konstruktivni i demokratski, i ključan za političku stabilnost i napredovanje te zemlje ka Evropskoj uniji.

Begaj je na zajedničkoj konferenciji za novinara sa predsednicim Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom rekao da su Albanci u Severnoj Makedoniji i Makedonci u Albaniji „jak most za prijateljstvo i saradnju dve zemlje“.

„Albanija ceni istorijska dostignuća sa primenom Ohridskog okvirnog dogovora. Mi mnogo i iskreno cenimo svaki napor da se u Severnoj Makedoniji stvori multietničko i funkcionalno društvo kroz potpuno sporovođenje i implementaciju ovog dogovora i poštovanje obaveza koje prozilaze“, rekao je Begaj.

Ocenio je da „dostojanstvena i odgovarajuća zastupljenost Albanca u državnim institucijama, potpuno sprovođenje Zakona o jezicima u odnosu na albanski jezik i primena mehanizama za ravnopravnost nisu prosto tehničko pitanje, već suštinski element za socijalnu koheziju, za insttucionalnu stabilnost i evropsku perspektivu“ Severne Makedonije.

Begaj je rekao da su on i predsednica Severne Makedonije odnose dve zemlje ocenili mnogo dobrim, prijateljskim i intenzivnim.

„Naglasili smo da su naše dve zemlje primer za regionalnu saradnju i da su rešene da još više prodube saradnju“, rekao je Begaj.

Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljavska Davkova da rekla između Skoplja i Tirane nema otvorenih pitanja.

„Poseta Begaja je još jedna potvrda odličnih prijateljskih odnosa koji se grade na međusobnom poverenju, poštovanju, partnerstvu, zaedničkoj viziji za evrospki budućnost, ali i svet“, rekla je ona.

Siljanovska Davkova je ponovila je da je Severne Makedonija čvrsto posvećena pristupanju EU i naglasila da korake koje su preduzele Crna Gora i Albanija na putu ka EU vidi kao evropske korake za ceo Zapadni Balkan.

Predsednica je istakla da „bilateralizacija evropskih integracija“ prema njenoj državi „neće biti izolovan primer“ i da države članice EU treba da to spreče.

aludirajući na zahteve Bugarske Siljanovska Davkova je rekla da će „stavljanje identitetskih i istorijskih pitanja na dnevni red samo iskomplikovati proces pristupanja zemalja koje prirodno pripadaju EU“.

(Beta)

