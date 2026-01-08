Predsednik Brazila vetom sprečio zakon kojim bi Bolsonaru bila smanjena zatvorska kazna

Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva danas je stavio veto na zakon koji bi njegovom prethodniku Žairu Bolsonaru mogao da smanji 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja puča protiv Lule 2023. godine.

Lula je tu odluku saopštio na ceremoniji u predsedničkoj palati u Braziliji na treću godinu nemira Bolsonarovih pristalica koji su upali u zgrade federalne vlade i uništavali ih.

Senat Palamenta Brazila je zakon doneo u decembru i mogao bi da zaobiđe Lulin veto, ali analitičari kažu da je to riskantno za poslanike, jer se približavaju opšti izbori u oktobru.

Lula, 80-godišnji levičar, predvodiće favorite na izborima, a konkurent će mu verovatno biti senator Flavio Bolsonaro, 44-godišnji sin krajnje desnog 70-godišnjeg bivšeg predsednika koji je u zatvoru.

„Nemamo pravo da zaboravimo prošlost. Zato ne prihvatamo diktature – civilne ili vojne“, rekao je Lula predstavnicima sve tri grane vlasti na ceremoniji povodom godišnjice nemira koja se slavi kao „Dan obnavljanja demokratije“ i istakao da je u istoriji to „dan pobede naše demokratije, pobede nad onima koji su pokušali da zadobiju moć silom, ignorišući volju naroda iskazanu na izborima“.

Lula je 2023. godine ostvario tesnu pobedu nad Žairom Bolsonarom kome je kasnije zabranjeno da se kandiduje do 2030. godine zbog zloupotrebe vlasti, a potom je i osuđen na 27 godina zatvora. Sudi mu se zbog još nekih nedela.

Da Lula nije stavio veto, zatvorska kazna za pokušaj puča bi se spojila sa drugom što bi dovelo do smanjenja ukupne kazne, a Bolsonarovim saučesnicima bi zatvorske kazne bile skraćene za dve trećine.

Bolsonarovi lekari traže da on zbog lošeg zdravlja pređe iz zatvora u kućni pritvor. On ide po bolnicama još od 2018. godine kada ga je tokom predsedničke kampanje nožem izboo jedan mentalno poremećeni čovek.

(Beta)

