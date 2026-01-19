Predsednik Bugarske podnosi ostavku, spekuliše se da bi da bude premijer

Levičarski bugarski predsednik Rumen Radev je danas objavio građanima preko televizije da će sutra podneti ostavku Ustavnom sudu, a spekuliše se da namerava da na predstojećim izborima sa svojom budućom strankom pretenduje na moćnije mesto premijera.

Dužnost predsednika treba da o Ustavu preuzme potpredsednica Ilijana Jotova.

Odluka Radeva doneta je usred očekivanja javnosti da će formirati novu političku stranku, a trebalo je da ostane na uglavnom ceremonijalnom položaju šefa države do januara 2027. godine.

Bugarskoj predstoje još jedni vanredni parlamentarni izbori, mesec dana posle pada poslednje vlade premijera Rosena Željazkova u decembru zbog višenedeljnih antikorupcijskih demonstracija. Njegova vlada, izabrana u januaru 2025. godine, prethodno je šest puta preživela glasanje o poverenju u parlamentu.

Naredni izbori biće već osmi u Bugarskoj za četiri godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com