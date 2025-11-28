Predsednik DR Kongo Čisekedi razgovarao sa Vučićem: Uzjamano poštovanje za teritorijalni integritet

Predsednici Srbije Aleksandar Vučić i Demokratske Republike Kongo Feliks Čisekedi izrazili su danas u Beogradu uzajamnu podršku za teritorijalni integritet i suverenitet DR Konga i Srbije.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle sastanka u Palati Srbija, Čisekedi je zahvalio predsedniku Srbije što „drži do suvereniteta i teritorijalnog integriteta DR Kongo koji je napadnut iz Ruande“, rekavši da „takav vid podrške znači utehu“ za njegovu zemlju.

„Drugi put je predsednik Čisekedi u poseti Srbiji i uvek nam iz Kinšase donosi razumevanje za Srbiju, poštovanje njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta i podršku u međunarodnim institucijama kao što mi pružamo Kongu na svakom mestu. Uz zahvalnost predsedniku za ono što su učinili za nas u UN i drugim međunarodnim institucijama, kako su čuvali Povelju UN i teritorijalni integritet Srbije, mogu da kažem da ćemo mi da štitimo teritorijalni integritet DR Kongo, da poštujemo Povelju i rezolucije UN i uvek da budemo na strani prava i pravde“, rekao je Vučić.

Čisekedi je rekao i da DR Kongo i Srbija imaju brojne mogućnosti za bilateralnu saradnju naročito u rudarstvu, poljoprivredi i zaštiti životne sredine.

Dodao je da su na sastanku razmatrane ključne oblasti od zajedničkog interesa, uključujući i odbranu, bezbednost, obrazovanje, zdravstvo i infrastrukturu.

„Razgovarali smo veoma zainteresovano o tim temama. Predsednik Vučić je iskazao želju da se Srbija još više zbliži sa našom zemljm i da podelimo zajednička iskustva“, rekao je Čisekedi na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Vučić je posle sastanka ocenio da su odnosi Srbije i Konga „iskreno prijateljski“, da ih karakteriše „izuzetno međusobno poštovanje“ i da je saradnja dve zemlje „više od interesnih odnosa“.

Vučić je dodao da je sa predsednikom DR Kongo razgovarao o konkretnoj saradnji u više oblasti, od poljoprivrede, vojno-tenhničke saradnje do razmene studenata, kao i da su razgovarali o geopolitičkoj situaciji u svetu.

„Ljudi iz Afrike su na evropskom tlu uvek bili najpopularniji u Srbiji, zbog našeg odnosa s Pokretom nesvrstanih i zato što smo uvek imali samo dobro iskustvo s afričkim zemljama“, rekao je Vučić.

Prethodno su resorni ministri u prisustvu dvojice predsednika razmenili bilateralna dokumenta o saradnji u oblastima unutrašnjih i spoljnih poslova, kao i sporta.

Dvojica predsednika prethodno su prisustvovali razmeni četiri potpisana bilateralna dokumenta o saradnji ministarstava unutrašnjih i spoljnih poslova, miistarstava sporta i diplomatskih akademija dve zemlje.

Čisekedi je sinoć počeo zvaničnu posetu Srbiji, a Vučić mu je danas ispred Palate Srbija priredio svečani doček uz najviše državne počasti, intoniranje humni i počasni stroj garde.

