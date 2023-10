Predsednik države na Pinku započeo kampanju za SNS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovanje na televiziji Pink danas je posvetio kritikama poteza opozicije i započeo kampanju Srpske napredne stranke pozivajući građane da glasaju za nju na izborima koji još nisu raspisani.

Za opoziciju je rekao da radi, ne samo protiv njega, već protiv svoje države, a detaljno je naveo da postoji i „plan stranih službi“ za svrgavanje SNS-a, samo nije naveo o kome je reč.

Gostujući u jutarnjem programu Pinka on je komentarisao pismo dela opozicije visokom predstavniku EU Džozepu Borelu u kojem traže da se sankcije sprovedu lično protiv Vučića, a ne protiv Srbije i rekao da to nikad nigde nije bilo i da je to neodgovoran, antidržavni i antinarodni pristup.

„Oni time kažu da nije kriv Aljbin Kurti ni Priština, nego Srbija. Hoćete li ikad da vidite nekog iz Hamasa koji će da kaže da je Hamas bombardovao bolnicu u Gazi, ili nekog iz Izraela da to prizna“, rekao je Vučić.

Predsednik je navodio ko je sve iz opozicije koliko godina stariji od njega, a predstavljaju se kao nove mlade snage, a onda je rekao da postoji nečiji plan za preuzimanje vlasti.

Kaže da SNS ima podršku oko 44 odsto, SPS oko 10, desnica oko 13 bez Vojislava Šešelja i Saše Radulovića, a proevropska opozicija 22 do 23 odsto, mada on misli da će biti i manje, ali to je svakako uz manjinske stranke pristojna većina za SNS.

„Njihov plan je sledeći, da puste desnicu da budu korisni idioti da pričaju da smo izdajnici, da nas spuste na 37, SPS da podignu na 13 kako bi mogli da ucenjuju, da daju 16 desnici, a ove ostave na 23, i više većine nema. Zato želim ljude da upozorim, zato je važan glas za SNS i za pokret koji će biti osnovan“, rekao je predsednik države.

On je rekao da je Dragan Đilas vođa opozicije i da građani, za bilo koga da glasaju osim za SNS, svejedno je, jer će svi biti uz Đilasa.

Vučić se obratio i voditeljki Pinka Jovani Jeremić i rekao da on kod nje dođe u dva ili tri meseca kada može da govori o političkim protivnicima, a da za to inače nema vremena.

(Beta)

