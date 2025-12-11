Predsednik EK: Ostajemo čvrsti u cilju postizanja pravednog i trajnog mira u Ukrajini

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen (von der Leyen) izjavila je da uprkos pritisku, Evropske unija (EU) ostaje čvrsta u cilju postizanja pravednog i trajnog mira u Ukrajini.

„Uprkos pritisku, ostajemo apsolutno čvrsti u našem cilju – da postignemo pravedan i trajan mir za Ukrajinu“, napisala je Ursula fon der Lajen na platformi Iks (X).

Predsednica EK je dodala da je sa članovima Koalicije voljnih, saveznicima Ukrajine razgovarala o cilju okončanja „veoma intenzivnog“ rata u Ukrajini.

Ona je rekla da „trajan“ mir znači da bilo koji mirovni sporazum ne sme da sadrži seme budućih sukoba ili da destabilizuje evropsku bezbednosnu arhitekturu u celini.

„Takođe smo razgovarali o potrebi za snažnim i verodostojnim bezbednosnim garancijama“, dodala je Ursula fon der Lajen.

Poslednjih dana održani su sastanci evropskih zvaničnika sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o rešenju sukoba u Ukrajini i predlogu američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

