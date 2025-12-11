Predsednik EK: Ostajemo čvrsti u cilju postizanja pravednog i trajnog mira u Ukrajini

„Uprkos pritisku, ostajemo apsolutno čvrsti u našem cilju – da postignemo pravedan i trajan mir za Ukrajinu“, napisala je Ursula fon der Lajen na platformi Iks (X).
Predsednica EK je dodala da je sa članovima Koalicije voljnih, saveznicima Ukrajine razgovarala o cilju okončanja „veoma intenzivnog“ rata u Ukrajini.
Ona je rekla da „trajan“ mir znači da bilo koji mirovni sporazum ne sme da sadrži seme budućih sukoba ili da destabilizuje evropsku bezbednosnu arhitekturu u celini.
„Takođe smo razgovarali o potrebi za snažnim i verodostojnim bezbednosnim garancijama“, dodala je Ursula fon der Lajen.
Poslednjih dana održani su sastanci evropskih zvaničnika sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o rešenju sukoba u Ukrajini i predlogu američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).
