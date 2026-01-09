Predsednik Evropskog saveta u Bejrutu: EU je dosledno podržavala Liban kroz krize

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta (Costa) je u Bejrutu izjavio da je Evropska unija (EU) dosledno podržavala Liban kroz krize, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) su u Bejrutu razgovarali s Žozefom Aunom (Joseph) koji je pre tačno godinu dana u Parlamentu izabran za predsednika Libana čime su okončane više od dve godine političke nestabilnosti.

„Ti izbori, praćeni brzim imenovanjem nove vlade, bili su prava prekretnica za Liban i mi prepoznajemo ambiciozne ciljeve koje je postavio predsednik“, rekao je Košta.

„Uprkos mnogim izazovima, postignut je važan napredak. EU je dosledno podržavala Liban kroz krize, pružajući humanitarnu pomoć, tehničku podršku i posvećenost obezbeđivanju stabilnosti i prosperiteta Libana na duži rok“, kazao je predsednik Evropskog saveta.

„Stabilnost Libana nije neophodna samo za njegove građane, već i za ceo region. Regionalna saradnja je ključna za mir i bezbednost svih. Posvećeni smo suverenitetu i teritorijalnom integritetu Libana. Nema mesta za naoružane grupe. One potkopavaju bezbednost i stabilnost zemlje“, rekao je Košta..

Pozdravio je vođstvo predsednika Auna u uspostavljanju monopola države na oružje i rekao da je to ključni korak ka osiguravanju pune kontrole Libana nad svojom teritorijom.

„Pozdravljam i vest da je libanska vojska završila prvu fazu razoružavanja (libanskog pokreta) Hezbolaha. Takođe pozdravljam učešće civilnih predstavnika Libana i Izraela na ovogodišnjem sastanku Mehanizma za praćenje prekida vatre – to je značajan korak napred“, istakao je Košta.

On je ocenio da se trajna stabilnost na Bliksom Istoku ne može postići samo vojnim sredstvima.

„Upravo smo stigli iz Damaska gde smo bili jutros. I dozvolite mi da odam priznanje konstruktivnim odnosima koje zajedno grade rukovodstva Libana i Sirije“, rekao je predsednik Evropskog saveta.

„Liban može da računa na EU. Naša blizina – geografska, istorijska i kulturna, formira snažnu vezu naših naroda i predvodi naše partnerstvo“, rekao je Košta, saopštila je EEAS.

(Beta)

