Predsednik Finske: Treba nastaviti saradnju sa Trampom da ga ne bi ponovo pridobila Rusija

Predsednik Finske Aleksander Stub upozorio je, na sastanku koalicije evropskih zemalja koje podržavaju Ukrajinu, da treba nastaviti saradnju sa američkim predsednikom Trampom, inače bi Rusija mogla da ga opet pridobije, piše danas britanski list Telegraf pozivajući se na diplomatske izvore.

Na jučerašnjem sastanku koalicije u Londonu finski predsednik je rekao da Rusija kruži oko Trampa i njegovih savetnika, da bi ga nagovorila da podrži planove ruskog predsednika Putina za kraj rata u Ukrajini.

„Nastavite da razgovarate sa njima, kako neprijatelj ne bi bio jedini“, rekao je izvor Telegrafa sumirajući reči finskog predsednika.

Diplomatski izvori Telegrafa opisali su tu opasku predsednika Finske kao „ključnu intervenciju“, a njega vide kao Trampovog najbližeg evropskog saveznika.

Predsednik Finske Stub je dodao da je Tramp trenutno zadovoljan ulogom Evrope u njegovim naporima da se okonča rat.

Stubovo upozorenje je usledilo kada je ruski izaslanik u SAD stigao u Vašington, kako bi se suprotstavio novim sankcijama koje su SAD uvele ruskim naftnim gigantima.

Ruski izaslanik je za CNN rekao da sastanak Trampa i Putina nije otkazan, kako je američki predsednik naveo, i da će se dvojica lidera verovatno ipak sastati.

Tramp je ranije rekao da je njegov sastanak sa Putinom u Budimpešti otkazan zbog zastoja u diplomatskim naporima da se okonča rat.

(Beta)

