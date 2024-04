Predsednik Hrvatske: U BiH se gaze prava Hrvata

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je danas izjavio da se „mora pitati kako žive Hrvati u BiH čija se prava gaze“.

On je to rekao u Kninu na svečanosti povodom 32. godišnjice utemeljenja „Hrvatskog veća odbrane“, oružane formacije Hrvata u BIH i njihove nepriznate „Herceg Bosne“.

Milanović je odlikovao pripadnike HVO i rekao da su oni „odbranili Hrvatsku“ i omogućili da se stvari okrenu u njihovu korist.

Rekao i da „bez brigada HV koje su oslobađale teritoriju BiH ne bi bilo ni Dejtonske BiH“.

„Hrvatska se branila u Kupresu, branila se u Livnu, tako je odbranjena Dalmacija“, rekao je MIlanović i nastavio: „Kada to kažem nemam nikakve pohlepe, ambicije ni posezanja za onim što BiH jeste, a to je država triju naroda, triju konstitutivnih naroda“.

Istakao je da danas, „iako živimo u Hrvatskoj koja je članica EU, moramo pogledati oko sebe i pitati se kako žive Hrvati u BiH“.

„Hrvati koji su ostali da žive u BiH imaju svoja prava kao konstitutivni narod i ta prava se poslednjih godina sistematski zanemaruju i gaze. Zbog toga kao Hrvati moramo biti jedinstveniji, odlučniji i ako hoćete drskiji i tražiti svoje“, rekao je Milanović.

Naveo je da to važi i za „nešto simbolično, kao što je izbor člana Predsedništva BiH. To je simbolika, ali to je i pitanje časti i ponosa, pitanje integriteta i prava da te poštuju bez obzira što tu nema stvarne vlasti i moći“.

Radi se, kako je rekao, o principima: „da Bošnjaci ne mogu birati hrvatskog člana Predsedništva. U BiH postoje Hrvati, Srbi i Bošnjaci koji moraju shvatiti da, iako su matematička većina, njima ili bilo kome drugome to ne daje veća prava. Za to se hrvatska država mora boriti. Mora se boriti za čast svojih ljudi“, poručio je Milanović.

Naveo je da su mnogi pripadnici HVO „sumnjičeni za raznorazne prestupe od druge i treće strane“, ali je „prošlo 30 godina i niko nije optužen, zatvoren“.

Milanović je rekao da zato smatra da je „vreme da se s tim prebacivanjem i provociranjem prestane. Rat je završen, ti ljudi su časno proveli ratno vreme i sada, 30 godina posle rata, ne da nema niti jednog razloga da ih se stidimo, nego na njih moramo biti ponosni“.

Pošto se „Herceg-Bosna“ – kako je rekao – „i dalje u dokumentaciji naših saveznika vodi kao zločinačka organizacija i da se ljudi (njeni zvaničnici) tretiraju kao neprijatelji“, Milanović je istakao da je „posao hrvatske službe, diplomatije i politike da se ti računi, taj dug časti prema Hrvatima i Hrvatskoj vojsci i svim hrvatskim jedinicama u BiH ispravi i da se stavi tamo gde pripada, a to je na časno i vidno mesto“.

(Beta)

