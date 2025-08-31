Predsednik Indonezije obećao ukidanje privilegija poslanika, šest mrtvih na protestima

Predsednik Indonezije Prabovo Subijanto je danas obećao da će ukinuti posebne privilegije poslanika, uključujući spornu naknadu za stanovanje od 3.000 dolara, u pokušaju da ublaži gnev građana tokom višednevnih protesta širom zemlje zbog policijske brutalnosti i korupcije u državi, u kojima je poginulo šest ljudi.

Do ponedeljka, „poslanicima će biti ukinute određene naknade i obustavljena radna putovanja u inostranstvo u skladu sa novim moratorijumom“, rekao je Subijanto.

Ali Subijanto je upozorio da nasilje „prerasta u izdaju i terorizam“ koje „država neće tolerisati jer destabilizuju zemlju. Kada demonstranti uništavaju javne objekte, ugrožavaju živote i napadaju privatne kuće ili javne institucije, to je ozbiljno kršenje zakona“, rekao je on.

Broj žrtava u neredima koji su izbili u više gradova porastao je na šest nakon što su vlasti u Džogdžakarti danas potvrdile da je u sukobima demonstranata koji su bacali kamenje i policije u petak ubijen 21-godišnji student.

Petodnevni protesti počeli su u ponedeljak u Džakarti, izazvani vestima da svih 580 poslanika prima mesečnu nadoknadu za stanovanje od 50 miliona rupija (3.075 dolara) pored svojih plata. Nadoknada, uvedena prošle godine, skoro je 10 puta veća od minimalne zarade u Džakarti.

Kritičari tvrde da novi dodatak nije samo preteran već i neopravdan u vreme kada se većina ljudi bori sa rastućim troškovima života i rastućom nezaposlenošću.

Protesti su postali masovniji i nasilniji nakon smrti 21-godišnjeg dostavljača hrane na motocilu koga je pregazilo oklopno vozilo pri jurišu policije na demonstrante što je šokiralo građane i izazvalo gnev protiv snaga bezbednosti.

Subijanto je rekao da policija istražuje sedam policajaca povezanih sa incidentom.

(Beta)

