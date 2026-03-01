Predsednik Irana: Novi savet za vođstvo počeo sa radom

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je novi savet za vođstvo tom zemljom "počeo sa radom" nakon ubistva vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u američkim i izraelskim napadima.
Pezeškijan je to rekao u video poruci emitovanoj danas na iranskoj državnoj televiziji.
Predsednik Irana je jedan od tri zvaničnika u savetu, zajedno sa šefom pravosuđa Golamom Hoseinom Mohsenijem Edžeheijem i ajatolahom Alijem Rezom Arafijem.
Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael su juče napali Iran, na šta je Teheran uzvratio gađanjem Izraela, Kuvajta, Bahreina i drugih bliskoistočnih zemalja.
Napadi su se nastavili i danas eksplozijama u Iranu, a Izrael je saopštio da će izvoditi „neprekidne napade“ na njegove lidere i vojsku.
Iran je u međuvremenu ispalio još raketa na Izrael i države Persijskog zaliva kao odmazdu za ubistvo vrhovnog vođe.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će ta zemlja imati „neprekidni vazdušni voz“ udara na vojne i političke mete u Iranu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com