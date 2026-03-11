Predsednik Irana postavio uslove za okončanje rata: priznanje prava, reparacije, garancije

Iranski predsednik Masud Pezeškijan postavio je večeras uslove za okončanje rata započetog 28. februara američko-izraelskim napadima na Iran.

„Jedini način da se okonča ovaj rat, koji su pokrenuli cionistički režim i Sjedinjene Američke Države, jeste da se priznaju legitimna prava Irana, isplate reparacije i obezbede čvrste međunarodne garancije protiv bilo kakve buduće agresije“, napisao je Pezeškijan na platformi Iks (X).

Iranski predsednik je dodao da je tokom razgovora sa liderima Rusije i Pakistana, potvrdio posvećenost Irana miru u regionu.

(Beta)

