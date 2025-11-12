Predsednik Izraela osudio napad doseljenih Jevreja na Palestince na Zapadnoj obali

Predsednik Izraela Isak Hercog je danas osudio, kako je rekao, „šokantan i težak“ napad doseljenih Jevreja na Palestince na Zapadnoj obali, pozivajući na okončavanje sve većeg talasa nasilja doseljenika na toj okupiranoj teritoriji.

Desetine maskiranih jevrejskih doseljenika su u utorak napale palestinska sela Beit Lid i Deir Šaraf na Zapadnoj obali. Prvo su palili vozila i drugu imovinu, a onda su napali vojnike koji su odgovarali na njihovo nasilje i pri tom su oštetili jedno vojno vozilo.

Policija je saopštila da su četiri Izraelca uhapšena, dok je vojska saopštila da su ranjena četiri Palestinca.

Izjava Hercoga redak je i snažan glas kritike u Izraelu zbog nasilja Jevreja koje država naseljeva na palestinskoj teritoriji.

Stavovi Hercoga čiji je položaj uglavnom ceremonijalan, trebalo bi da budu moralni kompas i ujedinjujuća snaga za ceo Izrael.

Hercog je rekao da nasilje koje je počinila „šačica“ počinilaca „prelazi crvenu liniju“, dodavši u objavi na društvenim mrežama da „sve državne vlasti moraju odlučno delovati da bi iskorenile tu pojavu“.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske, Ejal Zamir rekao je da vojska „neće tolerisati manjinu kriminalaca koji krše zakon“, da je vojska posvećena zaustavljanju nasilja doseljenika što je rekao da je suprotno izraelskim vrednostima i „odvlači naše snage od njihovih zadataka“.

Načelnik Centralne komande vojske, general-major Avi Blut, takođe je rekao da „suzbijanje anarhističkih marginalaca“ zahteva upotrebu znatnih resursa koji bi mogli biti usmereni na jačanje bezbednosti i sprovođenje kontraterorističkih operacija.

(Beta)

