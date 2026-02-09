Predsednik Izraela posetio mesto napada na plaži Bondaj u Sidneju, izbile demonstracije

Predsednik Izraela Isak Hercog (Isaac Herzog) je danas počeo zvničnu posetu Australiji i položio venac na mestu antisemitskog napada u Sidneju, u kojem je poginulo 15 ljudi.

Hercog se sastao sa porodicama žrtava i preživelima napada tokom jevrejskog festivala na plaži Bondaj 14. decembra prošle godine.

Predsednik Izraela je kod mesta napada položio venac i dva kamena koje je doneo iz Jerusalima u znak sećanja na žrtve i kao podsetnik da će dobri ljudi svih vera i naroda biti „jaki pred licem terora, nasilja i mržnje“.

„Ovde sam da izrazim solidarnost, prijateljstvo i ljubav“, rekao je Hercog novinarima, dodavši da je njegova poseta prilika za unapređenje odnosa Izraela i Australije.

U najtežem napadu za tri decenije u Australiji, na porodice koje su proslavljale Hanuku ubijeno je 15 ljudi, a 40 je ranjeno. Samo jedan od dvojice napadača je preživeo obračun sa policijom.

Hercog će posetiti Melburn i glavni grad Kanberu pre povratka u Izrael u četvrtak.

Povodom posete Hercoga u Sidneju i Melburnu su pripređene demonstracije zbog načina na koji je Izrael vodio rat protiv militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze i postupao sa civilnim stanovništvom te palestinske teritorije.

Glavne jevrejske grupe su pozdravile posetu Hercoga, bivšeg lidera centrističke Laburističke partije koji sada ima uglavnom ceremonijalnu predsedničku ulogu.

Manja grupa Jevrejskog saveta Australije objavila je u ponedeljak oglase preko cele stranice u sidnejskim i melburnskim novinama, uz imena 687 australijskih Jevreja, u kojima je pisalo: „Hercog NIJE DOBRODOŠAO“.

„Odbijamo da dozvolimo da se naša kolektivna tuga koristi za legitimizaciju lidera čija je retorika bila deo podsticanja genocida nad Palestincima u Gazi i doprinela je nezakonitoj aneksiji Zapadne obale“, rekla je izvršna službenica Saveta Sara Švarc.

Jevrejski lideri su inicirali poziv za posetu koji je Hercogu uputio generalni guverner Sem Mostin, australijski ekvivalent šefa države, na zahtev premijera Entonija Albanezea.

Albaneze i njegov izraelski kolega Benjamin Netanjahu otvoreno su neprijateljski nastrojeni jedan prema drugom otkako je Albaneze pre šest meseci objavio da će njegova vlada priznati palestinsku državu.

U ponedeljak je Hercog rekao da pozdravlja „pozitivne korake“ australijske vlade u borbi protiv antisemitizma posle napada na plaži Bondaj koji je navodno bio inspirisan grupom Islamska država.

Australijski parlament je prošlog meseca doneo zakon kojim se olakšava zabrana grupa zbog govora mržnje.

Vlada je najavila da će njen najviši oblik javne istrage, Kraljevska komisija, istražiti prirodu, rasprostranjenost i pokretače antisemitizma uopšte, kao i okolnosti pucnjave na Bondaju.

Hercog je rekao da deli frustracije porodica žrtava što nije učinjeno više da se spreči takav napad na jevrejsku zajednicu u Australiji.

„Video sam kako ovaj talas (antisemitizma) raste širom sveta, i video sam ga u mnogim zemljama, uključujući Kanadu, Veliku Britaniju, Sjedinjene Države i Australiju — sve zemlje engleskog govornog područja“, rekao je Hercog.

Nošto je otužani napad na Bondaj proglašen terorističkim, parlament države Novi Južni Vels je doneo zakon kojim se povećavaju policijska ovlašćenja za hapšenje demonstranata.

Do 90 dana posle proglašenja nekog napada za teroristički policija može ograničavati proteste na po dve nedelje. Policija je prošle nedelje nastavila ograničenja za još dve nedelje u nastojanju da obuzda građanske nesuglasice u Sidneju tokom Hercogove posete.

U ponedeljak uveče, policija se sukobila sa stotinama demonstranata ispred Gradske kuće u Sidneju. Poprskali su masu biber-sprejom i nekoliko demonstranata je uhapšeno.

Protest je nastavljen pošto su organizatori Grupe za akciju u Palestini izgubili sudski spor protiv policijskog naloga kojim im je zabranjena povorka od Gradske kuće do Parlamenta Novog Južnog Velsa.

U Melburnu 5.000 demonstranata okupilo se ispred Železničke stanice u centru grada, a zatim je u povorci otišlo do Državne biblioteke, blokirajući saobraćaj u špicu večeri, saopštila je policija.

Jedna dvadesetogodišnja žena je uhapšena jer je navodno zapalila dve zastave i izazvala štetu na tramvajskoj stanici, saopštila je policija.

Ranije je Hercog rekao da su protesti usmereni na njega uglavnom pokušaji da se „potkopa i delegitimiše“ pravo Izraela na postojanje.

(Beta)

