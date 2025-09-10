Predsednik Izraela u Londonu protestuje zbog priznavanja Države Palestine

Britanski premijer Kir Starmer sastao se u sredu u Londonu s predsednikom Izraela Isakom Hercogom, usred zategnutih odnosa između njihove dve države jer London namerava da uskoro prizna postojanje palestinske države.

Poslednjih meseci Starmer je pooštrio kritiku izraelskog vođenja rata u Gazi i podstakao Veliku Britaniju da prizna palestinsku državu.

Pre sastanka, Hercogova kancelarija je najavila da će on „naglasiti da bi svaki potez ka priznavanju palestinske države u ovoj fazi predstavljao nagrađivanje terorizma i pretio potkopavanjem napora da se obezbedi oslobađanje talaca i okonča rat“.

Starmer je osudio izraelske napade iz vazduha na lidere palestinskog Hamasa u Dohi dan ranije, rekao je portparol Dauning strita.

„Rekao je da su ti napadi očigledno kršenje suvereniteta ključnog partnera i da ne doprinose da se postigne mir koji svi očajnički želimo“, dodao je portparol.

Starmer je takođe izrazio „duboku zabrinutost“ zbog „veštački izazvane gladi“ u Gazi i pozvao na nastavak humanitarne pomoći i „prekid ofanzivnih operacija“ Izraela.

„Imali smo veoma iskrenu i otvorenu diskusiju. (…) Bio je to sastanak saveznika, ali je bilo teško“, rekao je Hercog posle sastanka. Ponovio je izraelsko poricanje postojanja gladi u Gazi.

Starmer je krajem jula objavio da će njegova država u septembru priznati Državu Palestinu, osim ako Izrael ne preuzme niz obaveza, uključujući prekid vatre u Pojasu Gaze.

Ova izjava, koju je Izrael odmah osudio, usledila je pošto je Francuska objavila svoju nameru da prizna Državu Palestinu na Generalnoj skupštini UN krajem septembra. Druge države, uključujući Kanadu, Australiju i Belgiju, izrazile su istu nameru.

Pozivajući na oslobađanje Izraelaca, talaca u Gazi, Starmer i Hercog su se složili da Hamas ne može biti deo bilo kakvog mirovnog procesa, kaže Dauning strit.

Grupe za ljudska prava i neki britanski poslanici, posebno iz vladajuće Laburističke partije, rekli su da Vlada nije trebalo da odobri posetu Hercoga. Uzvici „Zaustavite genocid!“ čuli su se od demonstranta ispred kapija Dauning strita dok je izraelski predsednik stizao.

Jedan demonstrant je bacio crvenu dimnu bombu na njegov konvoj dok je odlazio.

Za razliku od država poput Španije, Velikma Britanija ne naziva izraelski rat u Gazi „genocidom“.

U pismu od 1. septembra parlamentarnom zvaničniku, tadašnji britanski ministar spoljnih poslova Dejvid Lami izjavio je da je „u skladu sa Konvencijom o genocidu, zločin genocida konstituisan samo ako postoji ‘namera da se uništi, u celini ili delimično, nacionalna, etnička, rasna ili verska grupa’ „.

Britanska „Vlada nije zaključila da je Izrael delovao s tom namerom“, napisao je Lami.

(Beta)

