Predsednik Litvanije: 14 stranaca među 52 politička zatvorenika koje je oslobodila Belorusija

Litvanski predsednik Gitanas Nauseda je danas objavio da su u Litvaniju stigla 52 politička zatvorenika, među kojima 14 stranaca koje je beloruski režim oslobodio posle „kontinuiranih napora“ vlade SAD.

Po beloruskoj državnoj novinskoj agenciji Belta, uz 38 Belorusa je oslobođeno i šest Litvanaca, dva Letonca, dva Poljaka, dva Nemca i po jedan Francuz i Britanac.

Litvanski predsednik je kazao da su među puštenima „opozicione ličnosti, novinari i učesnici protesta“, ali nije otkrio njihov identitet, osim svoje sunarodnice Elene Ramanauskiene koja je od prošle godine bila zatvorena u Belorusiji zbog optužbi za špijunažu.

„Ipak, više od 1.000 političkih zatvorenika i dalje je u beloruskim zatvorima i ne možemo se smiriti dok ne budu oslobođeni“, naveo je litvanski predsednik.

Nauseda je izrazio „duboku zahvalnost SAD i lično predsedniku Donaldu Trampu (Trump) zbog kontinuiranih napora da obezbede oslobađanje političkih zatvorenika“.

U junu je iz beloruskih zatvora pušteno 14 političkih zatvorenika, uključujući Sergeja Tihanovskog, supruga Svetlane Tihanovske, liderke beloruske opozicije, koja je u egzilu.

Američki zvaničnik Džon Kol (John Cole) koji je danas u poseti Belorusiji, gde je razgovarao s predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, rekao je da su SAD ukinule sankcije protiv beloruske aviokompanije „Belavia“.

„Za sada su ukinute… Predsednik (Tramp) je triput rekao: ‘Uradite to!’, tako da nismo morali da prolazimo kroz svu birokratsku proceduru“, rekao je Kol, zamenik specijalnog izaslanika predsednika SAD.

(Beta)

