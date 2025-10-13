Predsednik Madagaskara pobegao iz zemlje u kojoj je najverovatnije došlo do puča

Predsednik Madagaskara Andri Radžoelina napustio je zemlju nakon što se elitna vojna jedinica okrenula protiv vlade, rekao je danas tamošnji opozicioni poslanik.

Takav ishod očito upućuje na puč, nakon višenedeljnih protesta koje predvodi pobunjena madagaskarska omladina.

Siteni Randrijanasolonijako, lider opozicije u parlamentu, rekao je da je Radžoelina „pobegao“ iz zemlje nakon što su se vojnici okrenuli protiv njega.

Izjava je data neposredno pošto je Radžoelina trebalo da se pojavi na nacionalnoj televiziji i radiju, kako bi održao govor narodu Madagaskara.

Kancelarija predsednika je najavila njegov govor za 19 sati po lokalnom vremenu (16:00 GMT), ali je odložen pošto je grupa vojnika pokušala da zauzme državnu televiziju.

Predsednikov kabinet nije saopštio da li je on još na Madagaskaru, s obzirom na izveštaje da je on u nedelju pobegao iz zemlje francuskim vojnim avionom.

Proteste protiv vlade u početku su vodili demonstranti iz generacije Z, i počeli su 25. septembra. U subotu se dogodila prekretnica: vojnici iz elitne vojne jedinice CAPSAT došli su s demonstrantima do trga u glavnom gradu Antananarivu i pozvali Radžoelinu i nekoliko ministara da se povuku sa funkcija.

Jedinica, koja je pomogla Radžoelini da dođe na vlast kao prelazni lider u vojnom puču iz 2009. godine, saopštila je da je preuzela kontrolu nad svim oružanim snagama na Madagaskaru.

Radžoelinin kabinet je u nedelju saopštio da je u toku „pokušaj nezakonitog i nasilnog preuzimanja vlasti“ u ostrvskoj zemlji od 31 miliona stanovnika koja se nalazi u Indijskom okeanu kod istočne obale Afrike.

Predsednika nema u javnosti otkako je izbila vojna pobuna, i ne zna se gde je on. Njegov portparol ne odgovara na telefonske pozive i poruke.

Portparol francuskog ministarstva spoljnih poslova odbio je da komentariše izveštaje da je francuski vojni avion izveo Radžoelinu i njegovu porodicu iz zemlje.

Madagaskar je bivša francuska kolonija. Radžoelina navodno ima francusko državljanstvo, što je izvor nezadovoljstva među Madagaskarcima.

Bivši premijer Madagaskara i jedan od najbližih savetnika predsednika napustio je zemlju i stigao na obližnje ostrvo Mauricijus u nedelju u zoru, saopštila je vlada Mauricijusa, dodajući da „nije zadovoljna“ što je privatni avion sleteo na njenu teritoriju.

Radžolinin kabinet u poslednjem saopštenju nije precizirao ko stoji iza pokušaja puča, ali je vojna jedinica CAPSAT izgleda bila u poziciji da to učini i u nedelju je imenovala jednog generala za novog šefa oružanih snaga Madagaskara, što je ministar odbrane prihvatio.

Komandant CAPSAT-a, pukovnik Majkl Randrianirina, rekao je da su njegovi vojnici razmenili vatru sa snagama bezbednosti koje su pokušavale da uguše proteste tokom vikenda, i da je jedan od njegovih vojnika poginuo. Međutim, dodao je, nije bilo većih borbi na ulicama, a vojnike koji su se vozili u oklopnim vozilima i mahali zastavama Madagaskara ljudi u Antananarivu su pozdravljali.

Randrianirina je rekao da je vojska „odgovorila na pozive naroda“, ali je negirao da je došlo do puča.

Govoreći u nedelju u vojnom štabu zemlje, rekao je novinarima da je na narodu Madagaskara da odluči šta će se dalje desiti i da li će Radžoelina napustiti vlast i da li će biti održani novi izbori.

Protesti su izbili zbog nestanka vode i struje. Ujedinjene nacije su saopštile da je u demonstracijama poginulo najmanje 22 ljudi, i da su desetine povređene. Vlada je osporila ovaj broj.

Protesti su se pretvorili u dublje nezadovoljstvo vladom i rukovodstvom Radžoeline.

Demonstranti su pokrenuli niz pitanja, uključujući siromaštvo i troškove života, pristup visokom obrazovanju i navodnu korupciju i proneveru javnih sredstava od strane vladinih zvaničnika, kao i njihovih porodica i saradnika.

Građanske grupe i sindikati su se takođe pridružili protestima, što je rezultiralo uvođenjem noćnog policijskog časa u Antananarivu i drugim većim gradovima.

Demonstranti generacije Z, koji su započeli ustanak, mobilisali su se preko interneta i kažu da su inspirisani drugim protestima koji su srušili vlade u Nepalu i Šri Lanki.

Madagaskar je nekoliko lidera oborio u državnim udarima i ima istoriju političkih kriza otkako je stekao nezavisnost od Francuske 1960. godine.

