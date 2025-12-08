Predsednik Mađarske u poseti Kosovu, predsednica Kosova: Podrška Mađarske je ključna

Predsednica Kosova Vjosa Osmani je danas posle sastanka s predsednikom Mađarske Tamašem Suljokom koji je u poseti izjavila u Prištini da je podrška Mađarske ključna za ukidanje mera koje je Evropska unija (EU) 2023. godine uvela Kosovu i da je podrška Mađarske važna i za proces evroatlantskih integracija Kosova.

„Ponovila sam da je podrška Mađarske za ukidanje nepravednih mera EU od suštinskog značaja. Evroatlantska integracija naše zemlje je u korist svih naših građana, regiona i celog evropskog kontinenta“, napisala je Osmani na Fejsbuku.

Njen kabinet je saopštio da su razgovarali o jačanju saradnje Mađarske i Kosova u raznim oblastima.

Mađarski predsednik je posetio Glavni štab KFOR-a gde ga je komandant Ozkan Ulutaš obavestio o stanju bezbednosti na Kosovu i aktivnostima međunarodnih mirovnih snaga.

Ovo je prva poseta Suljoka Kosovu. Osmani je u poseti Mađarskoj bila 17. juna ove godine.

Mađarska je 9.marta 2008. godine među prvima priznala nezavisnost Kosova.

Mađarska novinska agencija MTI je prenela da je pre sastanka s Osmani, Suljok u kampu KFOR Novo Selo posetio mađarske vojnike koji služe na Kosovu, sa svojom suprugom Žužanom Nađ im uručio božićne poklone i kazao da su „Mađarskoj potrebni posvećeni, hrabri vojnici koji su verni svojoj domovini do smrti“.

„Vi ste ovde da biste sačuvali mir, i time štitite ljudske živote. Vi ste ovde garancija mira, a stabilnost i spokoj ovog regiona u velikoj meri zavise od vaše spremnosti, vaše postojanosti i vašeg nesebičnog rada“, naglasio je predsednik.

Naglasio je, piše MTI, da „bezbednost Zapadnog Balkana ima veliki uticaj na bezbednost Mađarske i u našem je čvrstom interesu da se sličan izazov bezbednosne politike ne razvije kod naših južnih suseda kao na istoku“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com