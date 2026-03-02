Predsednik Milanović: Vojna intervencija u Iranu može imati teške posledice i za Hrvatsku

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je danas izjavio da vojna intevencija SAD i Izraela protiv Irana može imati teške posledice i za Hrvatsku.

„Opasna je svaka jednostrana primena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu bezbednost ne samo danas, nego i u budućnosti. Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih nacija, a kakvoj danas svedočimo u Iranu, neće doprineti rešavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost“, ukazao je hrvatski predsednik i posebno osudio vojne napade na civile, bez obzira s bilo koje strane dolazili.

„Evidentna namera vojne intervencije, a to je promena vlasti u Iranu, može imati teške i dugoročne posledice i za građane Evrope, što znači i za građane Hrvatske. Iskustvo ranijih intervencija te vrste u regiji Bliskog istoka i Mediterana pokazalo je da je posledice trpela i još trpi upravo Evropa“, podsetio je Milanović.

Po njegovim rečima, s razlogom treba biti zabrinut zbog opasnosti od ekonomske štete u vidu poskupljenja nafte i naftnih derivata, zbog opasnosti novog talasa migracije izbeglica prema evropskih zemljama, kao i zbog opasnosti terorističkih pretnji i ugrožavanja mira i sigurnosti građana Evrope.

„Hrvatska u svakom daljem potezu mora da vodi računa prvenstveno o svojim građanima i njihovim interesima i bezbednosti, posebno što je reč o sukobu koji nije izazvala i od kojeg može imati samo štete“, zaključio je predsednik Hrvatske.

On je pozvao Vladu Hrvatske da u okviru svoje nadležnosti preduzme sve potrebne mere radi zaštite i povratka hrvatskih građana koji su se zatekli na području vojnih aktivnosti.

Milanović je objavio da je, vodeći brigu o bezbednosti hrvatskih vojnika, doneo odluku o povlačenju njih sedam iz Iraka i jednog iz Libana. Naveo je da je načelniku Glavnog štaba zapovedio da odmah pokrene aktivnosti za njihov povratak kući, prenela je pres služba predsednika u saopštenju.

(Beta)

