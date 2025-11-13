Predsednik Nacionalne komisije za Unesko: Generalštab kao političko pitanje za Unesko neprihvatljivo

Predsednik Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom (Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu), Goran Milašinović kazao je danas da se pitanje Genralštaba pretovrilo u „politički dvoboj“ i da je iz ugla Uneska to neprihvatljivo.

„Unesko nikada neće učestvovati u nečemu što označava, što procenjuje da je politilka borba, Unesko neće imati mišljenja o takvim stvarima“, rekao je on.

Naveo je da u slučaju rušenja zgrade Generalštaba i izgradnji tri solitera na tom mestu treba napraviti kompromis koji će sačuvati kulturni spomenik.

„Uvek će mi biti najvažnija kultura, ali ja takođe ne mislim da u centru grada treba da postoji ruševina, ja mislim da je potreban kompromis, takav da treba doći do rešenja koje će biti i zaštita kulturnog spomenika i da nemamo ruševinu“, izjavio je Milašinović za Radio-televiziju Vojvodine.

Prema njegovim rečima šalje se signal da je „važnije šta cemo na nekom prostoru zaraditi nego kultura“, ali da to postoji u celom svetu.

„Izašli smo iz onoga što su okviri kulture, onoga što bi sve nas trebalo da bude briga i da nas se tiče, došli smo u jednu sveru gde se radi o jednom političkom dvoboju“, kazao je Milašinović.

(Beta)

