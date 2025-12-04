Predsednik Nemačke: Imperijalne ambicije Rusije predstavljaju pretnju slobodi u Evropi

Predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer je danas u govoru poslanicima oba doma britanskog parlamenta izjavio da su „imperijalne ambicije“ Rusije pretnja slobodi u Evropi, javlja britanski list Telegraf.

„Demokratija je naš kontinent učinila jakim. Tokom decenija, ona je osigurala naš prosperitet, slobodu i mir. Ali sada je u opasnosti, ne samo ovde u Evropi, već i na mnogim mestima širom sveta“, rekao je Štajnmajer koji je od juče u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji.

Ukazao je da autokrate u svetu „postaju sve jače“, da koriste dezinformacije kao oružje, i da pokušavaju da podele evropska društva.

„Seju sumnje u naše institucije, naše vrednosti i samu demokratiju. Njihov cilj je destabilizacija“, rekao je Štajnmajer.

Podvukao je da „brutalni napad“ Rusije na Ukrajinu nije samo napad na jednu zemlju, već da su „u opasnosti“ i evropski poredak i sloboda.

„To je napad na poredak koji smo izgradili u Evropi posle Drugog svetskog rata – poredak koji se zasniva na pravilima, međunarodnom pravu i uverenju da se granice ne mogu menjati silom. Svedoci smo ponovnog bujanja imperijalnih ambicija, pokušaja destabilizujućih snaga da nas podele i suprotstave jedne drugima“, rekao je Štajnmajer.

Kazao je da Nemačka i Velika Britanija moraju biti ujedinjene i da se bore „kao jedan“ za vrednosti koje ih definišu, dodavši da su se odnosi dve zemlje poboljšali od vremena „neizrecivih patnji“ tokom dva svetska rata.

„Ujedinjeno Kraljevstvo i Nemačka su danas bliski saveznici. Nakon neizrecivih patnji koje su Nemci prouzrokovali na kontinentu u dva svetska rata, to se ne može uzeti zdravo za gotovo. To je dar – dar pomirenja koji dugujemo našim evropskim susedima, na zapadu i istoku, i vama, narodu Ujedinjenog Kraljevstva. Danas su zakleti neprijatelji iz prošlosti postali bliski prijatelji.“, rekao je Štajnmajer.

Nemački predsednik je u trodnevnoj zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji s ciljem da se proslave bliske veze dveju država.

Ranije danas, Štajnmajer i njegova supruga Elke Bidenbender su položili cveće na grob kraljice Elizabete II u Vindzorskom zamku. Nemački predsednik je posetio i Grob neznanog ratnika u Vestminsterskoj opatiji, na koji je položio venac.

Juče je britanski kralj Čarls Treći u Vindzorskom zamku, zapadno od Londona, uz najveće počasti pozdravio i ugostio Štajnmajera i njegovu suprugu, koje su na crvenom tepihu na aerodromu dočekali princ Vilijam i princeza Katarina.

(Beta)

