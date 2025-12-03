Predsednik Nemačke stigao u zvaničnu posetu Velikoj Britaniji s kojom veze jačaju

Nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer je danas sa suprugom stigao u trodnevnu zvaničnu posetu Velikoj Britaniji s ciljem da se proslave bliske veze dveju država.

Kralj Čarls Treći je u Vindzorskom zamku, zapadno od Londona, uz najveće počasti pozdravio i ugostio Štajnmajera i njegovu suprugu Elke Bidenbender koje su na crvenon tepihu na aerodromu dočekali princ Vilijam i princeza Katarina.

Očekuje se da će trodnevna poseta proteći u sjaju i ceremonijama koje Velika Britanija tradicionalno priređuje za svoje počasne goste.

Štajnmajer je prvi šef nemačke države koji je zvanično posetio Veliku Britaniju u poslednjih 27 godina.

U petak, gosti će s domaćinima posetiti Katedralu u Koventriju da bi obeležili nacističko bombardovanje tog grada u kojem je u noći 14. novembra 1940. godine poginulo 568 ljudi i uništeno je ili oštećeno više od polovine kuća. To je bio najveći nemački napad na neki britanski grad tokom Drugog svetskog rata.

Nemačka se više puta izvinila za zločine nacističkog režima, a Čarls je tokom zvanične posete Nemačkoj 2023. godine priznao saveznička razaranja tokom rata polažući venac na ostatke crkve Svetog Nikole u ​​Hamburgu u znak sećanja na više od 30.000 ljudi poginulih tokom bombardovanja u julu 1943. godine.

Iako zvanične posete organizuje kralj, one se zakazuju na zahtev Vlade da bi se prijatelji, a ponekad i nevoljni partneri, nagradili dočekom na crvenom tepihu što je privilegija koju po protokolu može da pruži samo britanska kraljevska porodica.

To je spektakl sa svrhom: Velika Britanija i Nemačka nastoje da istaknu međusobne veze dok se suočavaju sa izazovima rata u Ukrajini i politike američkog predsednika Donalda Trampa „Amerika na prvom mestu“ koja preti da preokrene dugogodišnje trgovinske i vojne odnose.

Posets Štajnmajera se nadovezuje na uspeh Čarlsove zvanične posete Nemačkoj, njegove prve od stupanja na presto. Čarls je naglasio dugogodišnje veze dve države i važnost buduće saradnje.

Pre polaska za London Štajnmajer je naglasio da su Nemačka i Velika Britanija na putu ka zbližavanju posle teških godina zbog Bregzita i da je neophodno da se zbliže. Čarlsova poseta Nemačkoj u martu 2023. godine bila je signal za to, rekao je Štajnmajer.

(Beta)

