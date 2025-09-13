Predsednik okruga u Istanbulu i 47 zvaničnika uhapšeni zbog navoda o korupciji

Turske vlasti danas su privele predsednika jednog od okruga u Istanbulu i 47 drugih zvaničnika zbog navodne korupcije, ali se to tumači kao deo kampanje razbijanja glavne opozicione stranke u Turskoj.

Državna agencija Anadolija je objavila da je glavni tužilac Istanbula naredio privođenje u vezi sa istragom navoda o iznudi, podmićivanju, proneveri i nameštanju poslova u istanbulskom okrugu Bajrampaša.

Gradonačelnik Bajrampase Hasan Mutlu negirao je navode u saopštenju na mreži Iks.

„To što se dešava predstavlja političke operacije i neosnovanu klevetu. Budite uvereni da ćemo zajedno sa vama, cenjenim stanovnicima Bajrampase prevazići ove kelvete i ovo nepošteno delovanje“, rekao je Mutlu.

Više od deset zvaničnika iz glavne opozicione Republikanske narodne partije (CHP) i stotine opštinskih zvaničnika uhapšeno je poslednjih meseci po navodima o korupciji uključujući i gradonačelnika Istabula Ekrema Imamoglua.

Hapšenje Imamoglua koji se smatra glavnim rivalom predsednika Redžepa Tajipa Erdogana na narednim predsedničkim izborima, izazvalo je rasprostranjene proteste.

Partija CHP kaže da su hapšenja i optužbe deo ofanzive državne vlasti da oslabi opoziciju i raščisti teren za još pet godina vladavine Erdogana. Država odbacuje te tvrdnje i kaže da su turski sudovi nezavisni.

U ključnom slučaju koji će biti razmatran u ponedeljak, sud treba da presudi da li da poništi Kongres CHP-a iz 2023. godine što bi moglo da promeni rukovodstvo te stranke i razbije je. CHP je na lokalnim izborima prošle godine znatno napredovala.

(Beta)

