Predsednik Pavel: Izbori pokazali da Česi ne žele ekstremiste

Predsednik Češke Petr Pavel ocenio je danas posle sastanaka sa mogućim premijerom Andrejom Babišom i liderima dela stranaka koje su na izborima u petak i subotu ušle u parlament da su izbori pokazali da Česi ne žele ekstremističke poglede i naprotiv, žele da ostanu okrenuti ka Zapadu.

„Rezultati su potvrdili da većina gradjana ne želi ekstremne poglede i da žele da se očuva prozapadna orijentacija zemlje. Nova vlada ne može da bude imenovana dok ne podnese ostavku sadašnja. Ona to može da učini tek posle konstitutivne sednice Poslaničkog doma“, kazao je Pavel.

Poslanički dom za tu sednicu ima rok od 30 dana i predsednik očekuje da će do tada pobednik izbora, populistička ANO bivšeg premijera Andreja Babiša i potencijalni koalicioni partneri a i ostale stranke u pregovorima doći do nekih kontura nove vlade, većine i rasporeda snaga u donjem domu parlamenta.

„Poveriti sada nekome da sastavi vladu je preuranjeno. To će doći na dnevni red kada počnu da se naziru konture vlade koja bi imala šanse da dobije poverenje u parlamentu“, kazao je Pavel.

Češki predsednik rekao je da ne postavlja nikakve „crvene“ crte“ koga ne bi imenovao za premijera ili ministre vlade.

„Ne volim da pominjem crvene linije jer u našoj zemlji one izazivaju odbojnost. Postoje prioriteti koje ću naglašavati i dalje. Glavni je prozapadni smer zemlje, ostanak ne samo u Evropskoj uniji nego i NATO. Jačanje naše uloge time što ćemo ih kritikovati ali biti odgovoran član obe institucije“, kazao je češki predsednik.

Pavel je upozorio da bi bilo vrlo neodgovorno da Češka napušta EU ili NATO sve dok nema neku bolju alternativu.

Kao drugi prioritet naveo je opstanak svih demokratskih institucija države, da se očuva uloga i nezavisnost javnog tv i radio servisa, univerziteta, bezbednosnih snaga, nezavisnost pravosudja.

Petr Pavel potvrdio je da mu je danas najverovatniji budući premijer Babiš podneo nekoliko rešenja sukoba interesa koji bi Babiš imao ako bi istovremeno bio predsednik vlade koja odlučuje o dotacijama i javnim nabavkama i vlasnik poslovne imperije u agro-sektoru i hemijskoj industriji, koncerna Agrofert koja dobar deo svog profita duguje upravo dotacijama, posebno evropskim i javnim nabavkama plaćenim često od evropskog novca.

„Ta pravna rešenja koja mi je danas pokazao izgleda da poštuju Zakon o sukobu interesa“, kazao je danas novinarima Pavel.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com