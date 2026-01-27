Predsednik Poljske: Aušvic je simbol ravnodušnosti sveta koji nije morao da se desi

Predsednik Poljske Karol Navrocki poručio je danas na Dan sećanja na žrtve holokausta u Aušvicu da svet treba stalno podsećati da logor Aušvic, taj simbol dokle je dovela zverska, varvarska nacionalsocijalistička ideologija, ni holokaust nisu morali da se dese da svet nije ravnodušno okretao glavu.

„Aušvic je postao simbol totalnog dehumanizovanja i varvarstva. Bio je fabrika smrti koju su izgradili Nemci ali taj put je počeo mnogo ranije, u međuratnoj Nemačkoj. To zlo koncentracionih logora bilo je državno zlo, ideologija nacionalsocijalizma je našla svoj dom u konkretnoj državi“, kazao je Navrocki.

Pred Zidom smrti u tom najvećem logoru koji je Hitlerova Nemačka podigla u okupiranoj Poljskoj Navrocki je kazao da je svet bio ravnodušan i dopustio suviše i da holokaust u kome je stradalo i oko tri miliona poljskih Jevreja nije neminovno morao da se desi.

„Da, onih 7.000 logoraša 27. januara 1945. godine videli su slobodu na licima sovjetskih vojnika. Ali van zidova logora nije ih čekala sloboda. Tu su bila lica istih ljudi istog Sovjetskog Saveza zahvaljujući kojem je Adolf Hitler mogao da izazove Drugi svetski rat. Hitler i Staljin su izazvali Drugi svetski rat“, rekao je poljski predsednik.

Karol Navrocki kazao je da je obaveza Poljske da podseća svet ne samo na holokaust već i zbivanja pre 1939. godine, ali i na događaje posle oslobođenja 1945.

„Svet ne sme da bude ravnodušan prema onome što se dešavalo posle 1945. godine. Samo 15 odsto nemačkih vinovnika zločina odgovaralo je za ubijanje koje se ovde desilo. Nemačka država do danas nije platila reparacije za Drugi svetski rat“, kazao je Navrocki.

Poljski predsednik poručio je da se tako ne gradi mir u svetu.

„Za svaki rat, za svaki zločin nužno je izvinjenje i da se plati. Samo tako ćemo imati osećaj da smo ispunili svoj dug“, rekao je Navrocki.

Poljski predsednik preuzeo je pokroviteljstvo nad komemoracijom na 81. godišnjicu oslobođenja u nekadašnjem logoru smrti Aušvic-Birkenau u kome su Hitlerovi nacisti pobili 1,1 milion ljudi, najviše, oko milion, Jevreja ali i Roma i Sinta, Poljaka, sovjetskih vojnih zarobljenika i pripadnika drugih evropskih naroda.

Od ove godine na komemoraciji, u glavnom delu u nekadašnjem objektu Centralne saune, čuju se samo glas i poruke preživelih logoraša, bez obraćanja državnika i političara kao na ranijim komemoracijama.

(Beta)

