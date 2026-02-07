Predsednik Sindikata sudske vlasti: Ministar Zagorki Dolovac ponudio da zadrži njene kadrove u TOK-u

Predsednika Sindikata sudske vlasti Nemanja Đurić izneo je danas tvrdnju da je ministar pravde Nenad Vujić, pod "pritiskom domaće i međunarodne javnosti", ponudio kompromisno rešenje vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac u vidu "zadržavanja njenih kadrova u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK)".

Đurić je u tekstu na sajtu Sindikata, za koji se navodi da predstavlja njegov lični stav, naveo da je ministar to ponudio vrhovnoj javnoj tužiteljki na jučerašnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva (VST), uz ocenu da to nije iskreno, profesionalno i odgovorno saopšteno na sednici.

„Ono što javnost gleda u direktnom prenosu (sednica VST) predstavlja orkestriranu predstavu za šire narodne mase“, naveo je on, uz tvrdnju da se suštinski najvažnije odluke donose se pre same sednice, što je „nažalost, postala praksa kod sednica visokih saveta – i sudstva i tužilaštva“.

Na jučerašnjoj sednici VST koja je trajala šest sati, glasalo se o donošenju odluke o prestanku funkcije članovima Izborne komisije za izbore za članove VST iz reda tužilaca, a Đurić smatra da to predstavlja „pravni nonsens“ ukoliko je prestanak njihove funkcije nastupio po njihovom ličnom i neopozivom zahtevu, odnosno ostavkom.

„Radi se o ličnom pravu na koje se ne može uticati naknadnim glasanjem bilo kog kolektivnog organa. Glasanje i formalno donošenje odluke o ostavkama nema suštinski značaj, jer se radi o ličnom pravu svakog tužioca u izbornoj komisiji“, naveo je Đurić.

Prema njegovim rečima, javnost mora da zna da su predmetni tužioci „pod uticajem Zagorke Dolovac“ i da će ona preko njih „imati značajan uticaj na dalji tok izbornog postupka“.

„Partikularni interesi ne smeju biti fokus javnosti. Suština problema leži u činjenici da set takozvanih Mrdićevih zakona sadrži desetine loših rešenja, među kojima je najpogubnija katastrofalna kadrovska politika u MUP-u i nepostupanje policije po naredbama Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, na šta upravo samo tužilaštvo već ukazuje“, dodao je Đurić.

(Beta)

