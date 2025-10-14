Predsednik Slovačke: Proširenje EU na Zapadni Balkan će učvrstiti stabilnost i bezbednost Evrope

Predsednik Slovačke Peter Pelegrini ocenio je danas u Skoplju da je proširenje Evropske unije (EU) na Zapadni Balkan način na koji će se učvrstiti stabilnost i bezbednost cele Evrope.

„Drago mi je što sam današnjom posetom uspeo da ispunim moju želju da posetim zemlje Zapadnog Balkana i da ih ohrabrim u njihovim naporima ka evropskoj integraciji, podržanoj pritom od Slovačke“, rekao je Pelegrini na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom.

Slovački predsednik, koji je u zvaničnoj poseti Skoplju, istakao je da mu je zaista drago što Slovačka ima „jako prijateljske odnose“ sa Severnom Makedonijom, da je na njenoj strani i da će je podržavati na svaki mogući način.

„Integracija vaše zemlje ne treba da se zloupotebljava ovkavim političkim sporovima. Slažem se da pristupni porces vaše zemlje treba da se zansiva samo na ispunjavanju kriterijuma“, rekao je Pelegrini.

Prema njegovim rečima, „nijedna zemlja ne treba da ga zloupotrebljava to samo da može da se zanima sopstvenim pitanjima i da usporava vaš proces pristupanja, što je skoro jedan vid ucene“.

Predsednica Severne Makedonije Siljanovska Davkova ocenila je da je današnji sastanak potvrda da između njene zemlje i Slovačke postoje odlični bilateralni odnosi kao izraz obostrane volje i odlučnosti da se oni prodube u budućnosti.

„Politički odnosi su bili i jesu danas ocenjeni kao izuzetno dobri. Želim bolju ekonomsku saradnju, ali u tom cilju pozdravljam (današnje) potpisivanje Memoranduma o ekonomskoj saradnji i očekujem da će on otvoriti nove mogućnosti za projekte, investicije i poslovna partnerstva“, rekla je Siljanovska.

(Beta)

