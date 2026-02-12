Predsednik Ustavnog suda: Ocenićemo Mrdićeve zakone, dobro je da ih vidi i Venecijanska komisija

Predsednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov je danas izjavio da će se taj sud svakako izjasniti o ustavnosti nedavno donetih pravosudnih zakona, poznatih kao "Mrdićevi", što su tražile opozicione stranke, "u zakonom propisanoj proceduri" ali da će se "raditi sa povećanom svešću o društvenom značaju ovog pitanja".

„Venecijanska komisija se ne bavi ocenom ustavnosti, ali pozdravljam da su nadležni organi ipak na kraju odlučili da joj pošalju pismo radi postupka pred njom“, rekao je Petrov koji je i sam član te komisije, odgovarajući u Beogradu na pitanja novinara posle potpisivanja Protokola o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Rekao je da se nada da će „Venecijanska komisija po ko zna put, kao i poslednjih nekoliko godina, pomoći da možda malo dobijemo jednu potporu za kakav-takav društveni konsezus“ o tim zakonima.

Petrov je ukazao da je dosta predmeta ostalo i od ranijeg sastava Ustavnog suda tako da će se napraviti redosled u postupanju, pri čemu će „neki zakoni možda imati prioritet“, tako da je „već zamolio Službu normativne kontrole Ustavnog suda da bace pogled i na predlog koji je potekao od 25 narodnih poslanika“.

Na konstataciju da deo javnosti sumnja u njegovu nepristrasnost u postupanju, pre svega zbog nedavnih izjava, odgovorio je da mu je „biografija, a na nju sam ponosan, suviše državotvorna da bi se mogao vezati jednu stranku, nekog čoveka ili bilo koju političku opciju“.

Kazao je da svako ima pravo na sumnju i da za neke medija on nikad neće biti neko ko je „potpuno politički čist“, poručivši da svi zajedno treba da iduće godine u ovo vreme sagledaju rezultate rada Ustavnog suda i da „onda vidimo šta smo uradili“.

Kako je rekao, kandidati za sudije Ustavnog suda, za koji je izbor obavljen nedavno u najvećeme delu, ne mogu da budu iz „epruvete“, odgovorajući na konstataciju da biografije nekih od njih ukazuju na povezanost sa vlastima.

Petrov je ocenio da je delom tačan utisak u javnosti da je rad Ustavnog suda bio „visoko polizovan“, navodeći da je bilo „izbornih sporova koje smo mogli lagano da rešimo“ i da su neke sudije stavljale predmete „u fioku“ zbog „autocenzure“ smatrajući da nije trenutak za njih.

„Ako se neka odluka ne donese kad treba, nego se čeka više godina, pitanje je onda čemu ona uopšte služi“, rekao je Petrov koji je, konstatujući da je ovo godina izbora, apelovao na vodeće državne organe i sve političke aktere na „smirivanje strasti“.

On je najavio otvaranje rada Ustavnog suda za javnosti, uz poruku da medije smatra partnerima koji će izveštavati nezavisno i objektivno, sa međusobnim uvažavanjem, i rekao da će vratiti dugo zapostavljenu praksu odžavanja otvorenih sednica povodom naročito važnih pitanja.

(Beta)

