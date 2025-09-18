Predsednik Vlade Srbije s ambasadorkom Nemačke o jačanju saradnje dve zemlje

Predsednik Vlade Srbije, Đuro Macut razgovarao je danas sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrad, o jačanju saradnje dve zemlje, saopštila je Vlada.

Macut je rekao da je za Srbiju saradnja sa Nemačkom od izuzetnog značaja i konstatovao da je ta zemlja stub Evropske unije (EU).

Premijer je zahvalio Nemačkoj na podršci Srbiji na njenom putu ka EU, kao i na saradnji u oblasti privrede jer je Nemačka jedan od najvažnijih partnera Srbije.

On je, kako je navedeno, izrazio očekivanje da će doći do intenziviranja političke saradnje razmenom poseta na visokom nivou.

Istakao je da je uveren da će Vlada Nemačke nastaviti sa podrškom zemljama Zapadnog Balkana na putu njihovog priključenja EU, kao i stabilizaciji regiona.

Dodao je da je „za Srbiju Kosovo i Metohija (KiM) pitanje od najvišeg nacionalnog značaja, a da je nastavak dijaloga i dalje način za rešavanje svih otvorenih pitanja“.

Macut je ukazao da „treba uzeti u obzir izuzetno težak položaj srpske zajednice na KiM i činjenicu da Priština i dalje odbija da ispuni obaveze preuzete Briselskim sporazumom“.

(Beta)

