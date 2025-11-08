Predsednik VST odbacio navode Stefanovića, smatra da pokušava da utiče na rad tužilaštva

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković je povodom napisa medija posle 7. redovne sednice VST ocenio kao „neistinite“ informacije koje je Nenad Stefanović, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, objavio u jučerašnjem saopštenju.

Stefanović je juče izjavio da aktuelni saziv VST „nema više legitimitet struke“ i da su predsednik Saveta Branko Stamenković i Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac „najodgovorniji za izazivanje haosa u vezi sa izborima javnih tužilaca“.

On je posle jučerašnje sednie Saveta, prekinute usled negodovanja dva izborna člana VST iz reda javnih tužilaca, ocenio da je za kompletnu javnotužilačku organizaciju „bolje sačekati izbore za nove članove Saveta, jer nema više mesta kalkulisanju“.

Predsednik VST Stamenković je ocenio da je „došlo do pokušaja ostvarivanja uticaja na izbore novih tužilaca“ i apelovao na kolege da to ne dozvole, već da se „hrabro, u potpunosti i bez izuzetka pridržavaju Ustavom i zakonom poverenih nadležnosti i poslova koje obavljaju“, a javnost je pozvao da se uzdrži „od neprimerenih ili neistinitih tvrdnji kojima se pokušava uticaj na rad VST“.

Stamenković je u pisanoj izjavi naveo da nikakve „kalkulacije“, „izbor podobnih tužilaca“, „popunjavanje biračkog tela“ ili „bilo kakvi drugi nečasni razlozi“ nisu postojali za održavanje te sednice VST, dodavši da je ona najavljena svim članovima VST-a tokom avgusta i septembra kada je jasno rekao da je potrebno organizovati sednice Saveta radi završetka sprovedenih izbornih procesa za 88 javnih tužilaca.

Dodao je da su te izjava sastavni deo video-zapisa sednica, da je ponovo u septembru naglasio da će na prvoj sednici prioritetno biti predložene rang liste i kandidati u javnim tužilaštvima koji su se obratili Visokom savetu tužilaštva molbom da se izborni postupak okonča što pre zbog neophodnosti popune značajno umanjenog broja javnih tužilaca i posledičnih teškoća u radu, a da je na narednoj sednici izborni postupak trebalo da bude u potpunosti završen.

„Svim članovima VST-a uputio sam elektronsku poštu 4. novembra 2025. godine kao dodatnu pripremu za održavanje sednice i obavestio da će nakon konsultacija sa članom Saveta-izvestiocem, za izbor biti predloženi kandidati prema redosledu na predloženim rang-listama koje predstavljaju rezultat rada upravo članova Saveta, njih šestoro, uključujući i člana koji je napustio sednicu, Predraga Milovanovića. Određene izmene, ali samo u sledstvenom praćenju redosleda na rang-listi ukoliko je kandidat već izabran ili treba biti izabran u drugo javno tužilaštvo, ili je nastupila neka druga okolnost koja sprečava izbor, su bile takođe najavljene kao moguće. Time su svi članovi Saveta bili upoznati i sa imenima kandidata koji će biti predloženi“, naveo je Stamenković.

On je dodao i da je više od 28 godina u javnom tužilaštvu Srbije, da je kao predsednik Visokog saveta tužilaštva doprineo tome da je popunjenost javnih tužilaštava skoro potpuna i da mu se čini da je „upravo ta uspešnost glavni problem“.

„Izuzetno je zabrinjavajuće što se konstanta kampanja neprimerenog uticaja, pritiska i neistina koje Nenad Stefanović i njemu bliski pojedinci i organizacije, uključujući i deo informativnih medija koji tome pružaju združenu podršku, ne samo nastavlja, već i intenzivno pojačava u verovatnoj nameri da se na takav način značajno utiče na predstojeći izbor za izborne članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca“, dodao je Stamenković.

Po njegovim rečima, posebnu zabrinutost izaziva to što se na jučerašnjoj sednici pokazala „sinergija ovakvih neistinitih tvrdnji, stavova i nastupa Nenada Stefanovića i članova Saveta iz reda javnih tužilaca koji su napustili sednicu“.

„Time jača sumnja u pokušaj ostvarivanja uticaja na navedene izbore, uz narastajuću zabrinutost za posledice koje mogu nastati kako u radu Visokog saveta tužilaštva, tako i javnog tužilaštva naše zemlje“, ukazao je on.

(Beta)

