Predstavljen Beogradski pasoš u Evropskoj kući

Danas je u Evropskoj kući predstavljen program „Beogradski pasoš“ čiji je cilj da se građani i turisti na interaktivan način upoznaju sa istorijom i kulturom grada.

Kako je objašnjeno na sajtu Evropske kuće, građani mogu da preuzmu svoj primerak Beogradskog pasoša na tom mestu i da nakon toga obiđu galerije, institucije, dvorišta i ulice koje čuvaju duh Beograda i da na taj način popune pasoš pečatima.

„U pasoš upišeš ime, kreneš u šetnju i spremiš se da čuješ šta grad ima da ti ispriča. Dalje biraš sam – kojim redosledom ćeš obilaziti lokacije, koliko puta ćeš se vraćati i šta ćeš sve usput otkriti. Pečat se može lupiti bilo gde na stranici posvećenoj lokaciji“, piše u uputstvu.

Građani treba da donesu popunjen pasoš u Evropsku kuću do 15. decembra ako žele da učestvuju u nagradnoj igri.

Šef Delegacije EU u Srbiji Andeas fon Bekerat izjavio je da je ta inicijativa sjajna i da mali broj gradova u svetu ima nešto slično.

„Beograd ima mnogo toga da ponudi. To je grad sa bogatom istorijom i kulturom, a arhitektura je veoma zanimljiva. Beogradski pasoš je sjajan način da istražite znamenitosti i pozivam građane da se pridruže ovoj inicijativi“, rekao je Bekerat.

(Beta)

