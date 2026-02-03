Predstavljena monografija Duška Vuksanovića o skrivenim udarima na državne finansije Srbije

Naučno-stručna monografija Duška Vuksanovića na temu nanošenja štete državi nezakonitom stavljanju na platni spisak ljudi u javnom sektoru od 2012. do 2018. godine, pod nazivom „Skriveni udari na državne finansije Srbije – koruptivna renta u senci finansijske konsolidacije“, predstavljena je u Beogradu.

U stiže u monografije piše da je u periodu od 2012. do 2018. godine nezakonitim stavljanjem na platni spisak iz državne kase izvučeno 1,8 milijardi evra.

„Analiza troškova pokazuje da nezakonito stavljanje ogromnog broja ljudi na platni spisak, po iznosu sredstava predstavlja finansijski udar na državu koji je na neki način ostao zamagljen, neobračunat ili skriven“, navedeno je u sižeu.

Kako se dodaje, porast broja ljudi na platnim spiskovima i nezakonito povećanje rashoda za zaposlene u javnom sektoru počinje posle izbora 2012. godine.

U knjizi su, kako piše, navedeni primeri iz Beograda, Novog Sada, Užica i Rakovice, kao i primeri javnih ustanova i preduzeća.

Drugi deo knjige odnosi se na gubitak prihoda od poreza na dodatu vrednost u unutrašnjem prometu u periodu od 2017. do 2022. godine.

„Naglo slabljenje kontrolne sposobnosti Poreske uprave doprinelo je da se poreskim prevarama iz Trezora u tom periodu direktno opljačka 2,4 milijarde evra“, piše u sižeu monografije.

Duško Vuksanović je rođen 1961. godine, diplomirao je 1984. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a radio je u okviru Ministarstva finansija, odnosno u Poreskoj upravi na poslovima organizacije obuka za poreske službenike.

Od 2001. do 2009. Vuksanović je radio u Gradskoj upravi Grada Beograda na mestu pomoćnika sekretara za informisanje i glavnog i odgovornog urednika Gradske agencije „Beoinfo“.

Kao ekonomski novinar radio je u televiziji Titograd i dnevnim novinama „Privredni pregled“ (1989-2000), a sarađivao je u časopisima „Finansije“, „Trgovinski glasnik“, „Direktor“, „Politika Weekly“, „Blic news“.

(Beta)

